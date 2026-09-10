Absolute Kultserie soll nach 46 Jahren zurückkehren: Der Regisseur drehte den erfolgreichsten Film des Jahres

Hawaii Fünf-Null wurde in den 60er Jahren zum absoluten Krimi-Hit. 46 Jahre nach ihrem Ende soll die Serie nun weitergehen – mit einem Film. Der Regisseur kennt sich mit Erfolgsgeschichten aus.

1968 ist die erfolgreiche Krimiserie Hawaii Fünf-Null auf den US-Sender CBS gestartet und hat es dort in zwölf Jahren auf ganze zwölf Staffeln gebracht. Seit mehreren Dekaden versucht Paramount die Serie mit einem Film fortzusetzen, stattdessen folgte 2010 das Remake Hawaii Five-0. Jetzt hat das Filmvorhaben doch wieder Momentum erlangt – mit einem der aktuell gefragtesten Regisseure überhaupt.

Spider-Man 4-Regisseur Destin Daniel Cretton soll Hawaii Five-0 zurückbringen

Wie Deadline exklusiv berichtet, soll Paramount aktuell wieder an einem Hawaii Five-0-Film arbeiten. Das kreative Team dahinter soll auch schon feststehen. So soll sich Destin Daniel Cretton dem Krimi als Regisseur annehmen, der zuletzt den Marvel-Kracher Spider-Man: Brand New Day in die Kinos brachte. Bekanntlich ist der Blockbuster zum bisher erfolgreichsten Film des Jahres herangewachsen, was Cretton zu einem der aktuell gefragtesten Regisseure in Hollywood macht.

Das Drehbuch soll aus der Feder von Chris Bremner (Bad Boys For Life) stammen, während Noah Oppenheim (Maze Runner) als Produzent fungieren soll.

Die originale Krimiserie drehte sich um den Ex-Marineoffizier Steve McGarrett (Jack Lord) der eine Spezialeinheit auf dem schönen Hawaii leitet und dort dem Verbrechen den Garaus macht. Das Remake von 2010 erzählte die Geschichte neu und brachte es ebenfalls überaus erfolgreich auf zehn Staffeln bei CBS. Ob der neue Film eine Fortsetzung oder ein Reboot werden soll, ist aktuell nicht bekannt.

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Wann kommt der Hawaii Five-0-Film?

Paramount hat das Projekt aktuell noch nicht offiziell bestätigt. Demnach steht auch ein Veröffentlichungszeitraum für den Film noch aus. Da aktuell jedoch zunächst die wichtigsten kreativen Personalien besetzt werden, steht das Projekt noch ganz am Anfang. So wird es noch eine Weile dauern, bis wir den Film auf der großen Leinwand oder im Stream sehen werden. Wir rechnen damit momentan nicht vor 2028.