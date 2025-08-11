Heute Abend bei HBO Max: Eine der größten Kino-Sensationen der letzten Jahre

Als Barbie vor drei Jahren im Kino lief, verwandelte sich die Fantasy-Komödie in eine Sensation und schüttelte Hollywood ordentlich durch. Bei HBO Max läuft er im Abo.

Als die von Greta Gerwig inszenierte Spielzeugverfilmung Barbie aus dem Hause Warner Bros. vor drei Jahren veröffentlicht wurde, sorgte sie – zusammen mit Oppenheimer – für eines der definierenden Kinoereignisse jüngerer Vergangenheit. Um "Barbenheimer" kamen Filmfans im Sommer 2023 nicht herum. Die buntere Hälfte des Blockbuster-Events könnt ihr bei HBO Max genießen.

Filmabend bei HBO Max: Barbie mit Margot Robbie

Eine Barbie-Realverfilmung?! Kann das funktionieren? Jahrzehntelang versuchten diverse Kräfte in Hollywood, eine Live-Action-Barbie ins Kino zu bringen. Immer wieder scheiterte das Projekt aber. Erst, als Greta Gerwig mit Margot Robbie als Star und Produzentin ums Eck kam, wurde die Sache ernst und bescherte uns eine unerwartete Franchise-Überraschung – bunt, witzig, clever, berührend und originell!

Barbie ist nicht einfach nur eine seelenlose Spielzeugverfilmung, sondern eine verspielte Fantasy-Komödie, die ähnlich wie The Lego Movie die Geschichte seiner Vorlage genau studiert hat und diese in einen wilden Popkultur-Remix verwandelt. Reich an Gags und Referenzen begeistern vor allem aber die vielen filmischen Bezüge. Gerwig inszeniert den Film wie ein modernes Technicolor-Musical in Barbieland.

Wer hätte je gedacht, dass wir einen Barbie-Film erhalten, der sich Meisterwerke wie Die roten Schuhe, Die Regenschirme von Cherbourg und Du sollst mein Glücksstern sein zum Vorbild nimmt? Und am Ende eine brillante Sequenz hat, in der Ryan Gosling im Zuge eines Traumballets vor pinker Kulisse als Ken von seinen verletzten Gefühlen singt? Dieser Barbie-Film ist eine Wundertüte an herrlich unterhaltsamen Ideen.

Casting-Trivia: Vor Margot Robbie wurden u.a. Amy Schumer, Anne Hathaway und Gal Gadot mit dem Barbie-Realfilm in Verbindung gebracht.

Wann, wo und wie kann man Barbie streamen?

Barbie kam im Juli 2023 in Deutschland ins Kino und war ein Dreivierteljahr später, im Februar 2024, das erste Mal in einem Streaming-Abo zu sehen – damals bei WOW, die zu der Zeit alle Warner-Filme zuerst hatten. Nun befindet Barbie in Deutschland bei HBO Max im Abo. Viele weitere Anbieter führen den Film als Leih- und Kauftitel.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.