HBO Max startet in 3 Tagen in Deutschland: Preise, Programm & alle wichtigen Infos zu dem neuen Streaming-Dienst

Ihr wisst noch nicht, ob ihr euch mit HBO Max einen weiteren Streaming-Dienst zulegen wollt? Unsere Übersicht erklärt euch alles Wichtige zu Preisen, Abo-Modellen sowie den wichtigsten Filmen und Serien im Programm.

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+, Joyn+, RTL+, Apple TV und Co. sind bald nicht mehr die einzigen Streaming-Dienste, die hierzulande Filme und Serien bereitstellen. Jetzt kommt ein brandneuer Streamer nach Deutschland und wir erklären euch, was Warners Streaming-Dienst HBO Max zu bieten hat. Inklusive Preisen und Programmvorstellung beantworten wir euch folgende Fragen:

Was ist HBO Max und wo streamt es?

Wieviel kostet ein Abo bei HBO Max?

Was gibt's zum Start im Programm von HBO Max?

Welche Filme und Serien kommen in Zukunft zu HBO Max? (neue und alte)

Was ist HBO Max?

Das Logo des renommierten Filmstudios Warner Bros. (WB) ist wahrscheinlich allen Kinogänger:innen, die schon mal einen Harry Potter- oder DC-Film gesehen haben, auf der großen Leinwand begegnet. Auch der krisselige Vorspann von HBO steht schon lange vor Serien wie Game of Thrones für hohe TV-Qualität ein. Mit HBO Max vereint das Unternehmen Warner Bros. Discovery die hauseigenen Filme und Serien in einem Streaming-Portal.



In den USA ging der Video-on-Demand-Dienstleister bereits im Mai 2020 an den Start. Anschließend wurde HBO Max in weiteren Ländern ausgerollt (2021 in Latein- und Südamerika sowie mehreren asiatischen Ländern). Während die skandinavischen Staaten und Spanien auch schon im Herbst 2021 dran waren und viele osteuropäische Länder 2022 versorgt wurden, kommt der Streamer nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Großbritannien, Irland und Italien erst jetzt am 13. Januar 2025.

Die Internetadresse für HBO Max lautet: https://www.hbomax.com/de/de



Die zwischenzeitliche Umbenennung von HBO Max in "Max" (von 2023 bis Sommer 2025) wurde mittlerweile wieder zurückgenommen. Im Herbst 2025 zählte Warner Bros. Discovery 128 Millionen Abonnent:innen für seinen Streamingdienst weltweit. Eine Zahl, die nun weiter wachsen soll.

Was kostet der neue Streaming-Dienst HBO Max?

HBO Max ist als App bei Streaming-Geräten, Smart-TVs, Set-Top-Boxen, Smartphones, Tablets, Spielkonsolen sowie im Browser verfügbar. Wie mittlerweile bei fast allen Streaming-Diensten üblich, hat HBO Max drei Abo-Modelle, die alle monatlich kündbar sind. Der Preis (hier für Deutschland und Österreich angegeben) ist abhängig davon, ob ihr zwischendurch Werbung in Kauf nehmen wollt und welche Bildqualität ihr bevorzugt:

1. Das Basis-Abo von HBO Max (mit Werbung) kostet 5,99 € pro Monat : Hiermit könnt ihr das Programm in Full HD gleichzeitig auf zwei Geräten streamen. Am 1. Januar 2027 wird der Preis auf 6,99 € angehoben.

: Hiermit könnt ihr das Programm in Full HD gleichzeitig auf zwei Geräten streamen. Am 1. Januar 2027 wird der Preis auf 6,99 € angehoben. 2. Das Standard-Abo von HBO Max (ohne Werbung) kostet 11,99 € im Monat . Es umfasst neben den zwei parallelen Streams in Full HD auch 30 Downloads. Ab 2027 wird der Preis 12,99 € betragen.

. Es umfasst neben den zwei parallelen Streams in Full HD auch 30 Downloads. Ab 2027 wird der Preis 12,99 € betragen. 3. Das Premium-Abo von HBO Max (ohne Werbung) kostet 16,99 € im Monat. Neben vier Geräten mit gleichzeitigem Streaming gehören hier noch der Dolby Atmos-Ton sowie eine 4K-Ultra-HD-Bildqualität und 100 Downloads dazu. Ab 2027 kostet es 17,99 €.

Außerdem bietet HBO Max neben seinem Entertainment-Katalog an Filmen und Serien Zusatzoptionen:

Das Sport-Paket kostet 3 € zusätzlich . Mit Werbung und zwei parallel möglichen Streams gibt es hier Eurosport-Berichterstattung und weitere Premium-Inhalte, z.B. zu den Olympischen Winterspielen 2026.

. Mit Werbung und zwei parallel möglichen Streams gibt es hier Eurosport-Berichterstattung und weitere Premium-Inhalte, z.B. zu den Olympischen Winterspielen 2026. HBO Max Basic (mit Werbung) und RTL+ Premium als Bundle für 9,99 € im Monat für die ersten sechs Monate werden bei einer Buchung bis zum 13. Februar 2026 angeboten. Danach könnt ihr die Kombination der zwei für 11,99 € erwerben (und spart immer noch 4 € gegenüber der Einzelbuchung beider Streaming-Dienste).

im Monat für die ersten sechs Monate werden bei einer Buchung bis zum 13. Februar 2026 angeboten. Danach könnt ihr die Kombination der zwei für 11,99 € erwerben (und spart immer noch 4 € gegenüber der Einzelbuchung beider Streaming-Dienste). Das Bundle HBO Max Standard (ohne Werbung) mit RTL+ Premium kostet 15,99 € für die ersten sechs Monate bei Buchung bis zum 13. Februar und danach 17,99 € im Monat.

Kinderprofile mit elterlicher Kontrolle zu angesehenen Inhalten sind bei HBO Max verfügbar.



Übersicht: Was streamt im Programm von HBO Max?

Als langjähriger Produzent von Filmen und Serien besitzt Warner Bros. Discovery einen großen Katalog, der von neuen Blockbustern und Staffeln bis zu echten Klassikern reicht. Mit einem Mega-Trailer von HBO Max machte der Streamer bereits Lust auf 2026:

HBO Max kommt 2026 - Trailer (Deutsche UT) HD

Was genau zum Start von HBO Max in Deutschland alles verfügbar wird, hat der neue Streaming-Dienst im Detail vorab noch nicht verraten. Viele Streaming-Lizenzen für HBO-Serien lagen zuvor bei Sky/WOW. Nichtsdestotrotz hat HBO Max schon mit einigen Titeln, die zum Launch am 13. Januar 2026 direkt bereitstehen werden, sein Programm beworben. Hier ein paar Auszüge:

Diese Filme starten bei HBO Max

Neue Filme bei HBO Max ab Januar 2026

Ältere Filme im Programm von HBO Max

Zukünftige Filme bei HBO Max (2026 bis 2027)

Diese Serien streamen bei HBO Max

Neue Serien bei HBO Max ab Januar 2026

Ältere Serien im Programm von HBO Max:

Weitere zukünftige Serien bei HBO Max

Podcast: Der Kauf von Warner Bros. durch Netflix erklärt

Trotz der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Netflix ändert das nichts an der eigenständigen Veröffentlichung des Streaming-Dienstes HBO Max im Deutschland. Bis Game of Thrones vielleicht irgendwann bei Netflix streamt, wird noch sehr viel Zeit vergehen. Wer aktuelle, exklusive Serien wie A Knight of the Seven Kingdoms schauen will, kommt also um ein Abo bei dem neuen Streamer nicht herum.