HBO Max startet in Deutschland direkt mit dem besten Film 2025 – ein absolutes Meisterwerk

Der Streaming-Dienst HBO Max ist nun endlich in Deutschland gestartet und bringt zu Beginn ein starkes Aufgebot an Filmen und Serien. Darunter befindet sich auch der beste Film des vergangenen Jahres.

In den USA ist HBO Max einer der namhaften Streaming-Dienste. Jetzt ist er endlich auch in Deutschland verfügbar und bringt weitaus mehr Highlights mit als Harry Potter und Game of Thrones. Wer ein Abo hat, kann jetzt schon den besten Film 2025 streamen: Es handelt sich das unfassbare Meisterwerk One Battle After Another.

Bei HBO Max: Worum geht es in One Battle After Another?

One Battle After Another erzählt die Geschichte der Revoluzzer-Gruppe French 75, die mithilfe von Waffen unter anderem Geflüchtete aus Häftlingslagern befreit. Dabei geraten sie an den fiesen Colonel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), der viele Jahre nach Auflösung der Gruppe, Jagd auf das ehemalige French 75-Mitglied Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) und seine Tochter Willa (Chase Infiniti) macht.

Der Film ist eine packende Odyssee durch die politische Gegenwart der USA und hochkarätig besetzt. Neben Leonardo DiCaprio, Chase Infinity und Sean Penn in den Hauptrollen tauchen unter anderem Teyana Taylor, Regina Hall und Benicio del Toro auf.

Noch nicht nur der Cast begeistert bei diesem Epos: Auch Regisseur Paul Thomas Anderson, der bereits Meisterwerke wie Magnolia und There Will Be Blood geschaffen hat, konnte mit One Battle After Another sämtliche Erwartungen überbieten. Kein Wunder, dass sein Film ein heißer Favorit in der Award-Saison ist.

Was macht One Battle After Another so besonders?

In der heutigen Kinolandschaft wirkt ein Film wie der auf Vista Vision gedrehte One Battle After Another wie aus der Zeit gefallen. Aktuelle Themen werden hier in einem filmischen Rhythmus erzählt, den es so schon lange nicht mehr gegeben hat.

In 162 Minuten wird hier eine Geschichte erzählt, die sich schwer nur einem Genre zuteilen lässt. Durch Andersons zahlreiche Abzweigungen in der Erzählung, mal heiterer und mal bitterer Natur, ist es unmöglich, zu Beginn das Ende des Films zu erraten.

Genau diese Unberechenbarkeit sorgt zusammen mit den meisterhaft geschnittenen Bildern für einen Erzählfluss, der über die volle Lauflänge erhalten bleibt. Eine weitere Sogwirkung geht von den Darsteller:innen aus, die ohne Ausnahme preisverdächtig spielen. DiCaprios komödiantisches Timing ist brillant.

Chase Infiniti und Teyana Taylor sind wahre Entdeckungen. Das größte Highlight dürfte aber Sean Penns bizarre Verkörperung des Colonel Lockjaw sein. Die Ikonografie seines Schauspiels macht Lockjaw bereits jetzt zu einem der faszinierendsten Antagonisten der Filmgeschichte.

Ein weiterer Höhepunkt ist eine intensive Verfolgungsjagd gegen Ende des Films, bei der die Kamerarbeit so einmalig ist, dass man sie selbst einmal gesehen haben muss. Spätestens nachdem One Battle After Another nun den Golden Globe in der Kategorie "Bester Film Musical/Komödie" gewonnen hat, steht fest, dass der Film auch bei den Oscars noch eine große Rolle spielen wird.

Bis dahin könnt ihr ihn jetzt bei HBO Max streamen. Es ist das erste Mal, dass der Film in Deutschland bei einem Streaming-Dienst im Abo verfügbar ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.