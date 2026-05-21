He-Man, Skeletor, Ram Man, Fisto: Der finale Masters of the Universe-Trailer bringt unzählige Fantasy-Figuren aus der Spielzeugkiste zurück

Ein letzter Masters of the Universe-Trailer vor dem Fantasy-Filmstarts bringt unzählige Held:innen und Schurken aus dem Cartoon von früher zurück. Im Juni kommen sie ins Kino.

Nach fast 40 Jahren läuft kommenden Monat ein neuer Masters of the Universe-Film an. Die Weltpremiere ging bereits diese Woche in den Staaten über die Bühne und verzückte den ein oder anderen nostalgiegetränkten Nerd mit einem Fantasy-Abenteuer, das einige mit Thor oder Guradians of the Galaxy verglichen.

Vor dem Deutschlandstart im Juni gibt es aber noch einen weiteren, ausführlichen Trailer, der nicht nur He-Man (Nicholas Galitzine) und Skeletor (Jared Leto) präsentiert, sondern allerlei andere Mattel-Goodies und -Baddies, die man aus der alten Zeichentrickserie oder der eigenen Spielzeugkiste kennen könnte:

Masters of The Universe - Final Trailer (English) HD

Wie viele Fantasy-Figuren habt ihr im Masters of the Universe-Trailer erkannt?

Filmemacher Travis Knight (Bumblebee) und sein Team haben wirklich nicht dabei gegeizt, altbekannte bis obskure He-Man-Figuren in den neuen Masters of the Universe-Blockbuster einzubauen. Von der guten Seite lassen sich etwa Teela (Camila Mendes), Man at Arms (Idris Elba), Roboto (mit der Stimme von Kristen Wiig), die Zauberin (Morena Baccarin), Ram Man (Jon Xue Zhang), Fisto (Jóhannes Haukur Jóhannesson) und Mekaneck (James Wilkinson) blicken. Von der bösen Seite treten unter anderem Trap-Jaw (Sam C. Wilson) und Skeletors rechte Hand Evil-Lyn (Alison Brie) auf.

Die Story setzt diesmal im Hier und Jetzt ein, wo der scheinbar normalsterbliche Adam Glenn erst seine wahre Identität als Prinz von Eternia entdecken muss, ehe er auf seinen Heimatplaneten zurückkehrt und sich mithilfe des Zauberschwerts in den mächtigen He-Man verwandelt. Nur er kann gegen den garstigen Schurken Skeletor und seine vielen Schergen bestehen.

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Wann kommt der neue He-Man hierzulande ins Kino?

Ab dem 4. Juni 2026 schallt auch hierzulande wieder "Bei der Macht von Greyskull!" durch die Kinosäle. Falls ihr davor noch mal den 80er-Film mit Dolph Lundgren als He-Man ansehen wollt, findet ihr diesen bei MGM+ im Streaming-Abo.