Der perfekte neue Yellowstone-Ersatz von Netflix ist da: Erster Trailer enthüllt knallharten Western-Thriller mit Jessica Chastain

Western-Fans dürfen sich auf einen neuen Film bei Netflix freuen, der nur so vor Country-Musik und Cowboys und -girls strotzt. Seht hier den ersten Trailer zu Heartland.

Yellowstone-Fans haben erst vor wenigen Tagen mit der 2. Staffel der Spin-off-Serie Marshals: A Yellowstone Story Nachschub im Streaming-Abo erhalten, bei Netflix sitzen Western-Anhänger:innen jedoch bereits seit Längerem auf dem Trockenen. Die Nachricht, dass die neue Serie Ransom Canyon nach Staffel 2 abgesetzt wurde, hat vor wenigen Wochen nur noch mehr Salz in die Wunde gestreut.

Doch haltet ein, Cowboys und -girls, denn ein neuer Sherriff ist in der Stadt. Der Film Heartland steht bei Netflix in den Startlöchern und wie der erste Trailer nahelegt, könnte er euer hungriges Herz stillen.

Seht hier den ersten Trailer zu Heartland:

Nicht nur für Yellowstone-Fans: Western-Thriller Heartland mit Jessica Chastain startet bei Netflix

Heartland dreht sich um die ehemalige Country-Sängerin Misty Jones (Jessica Chastain), die sich aus dem Scheinwerferlicht zurückgezogen hat, um ihre verschwundene Nichte (Country-Sängerin Carter Faith) zu suchen. Während ihrer Suche blickt sie hinter düstere Geheimnisse, die sie immer tiefer in den Untergrund von Nashville führen. Dabei muss sie sich ebenfalls mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen.

Neben Jessica Chastain (Molly's Game, Interstellar) sind unter anderem Garrett Hedlund (Tron: Legacy), Jennifer Nettles (The Bondsman), John Hawkes (American Gangster), Ross Lynch (Mein Freund Dahmer), Ben Dickey (The Walking Dead: The Ones Who Live), Isabelle Kusman (Licorice Pizza) und Wynn Everett (DTF St. Louis) in dem Western-Thriller zu sehen.

Shana Feste nahm für Heartland auf dem Regiestuhl Platz und verfasste auch das Drehbuch, nachdem sie das Musikdrama Country Strong mit Gwyneth Paltrow inszeniert hatte.

Auf dem Soundtrack sind Songs von Chastain selbst sowie Jennifer Nettles, Ross Lynch und Carter Faith zu hören, die ebenfalls im Film zu sehen sind. Darüber hinaus hat der Film mit Musik von Margo Price, Carly Pearce, Eddy Dunlap, Channing Wilson und Dave "Fergie" Ferguson weitere namhafte Country-Stars im Gepäck.

Somit verspricht Heartland wohl nicht nur ein Western-Schmaus für Yellowstone-Fans zu werden, sondern auch ein Fest für Musikliebhaber:innen sowie Anhänger:innen des Serien-Hits Nashville, der in seinen sechs Staffeln thematisch in ähnliche Sphären vorgedrungen ist.

Wann kommt Heartland zu Netflix?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis der Western-Thriller bei Netflix eintrifft. Heartland startet am 13. November 2026 beim Streamer. Welche großen Streaming-Filme dieses Jahr noch bei Netflix und Co. starten, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.

