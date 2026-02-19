Heated Rivalry-Star Hudson Williams erweckt für neue Fantasyserie eine uralte Legende zum Leben

Der Hype rund um die kanadische Hit-Serie Heated Rivalry dürfte Hudson Williams dabei geholfen haben, sich das nächste Projekt zu sichern: eine Fantasyserie.

Es geht steil bergauf für Hudson Williams. Nach dem durchschlagenden Erfolg von Heated Rivalry ist der Schauspieler ein gefragter Mann. Jetzt wissen wir, dass er als nächstes in Yaga zu sehen sein wird – dabei handelt es sich um die Verfilmung eines Theaterstücks, das sich unter anderem um einen uralten Mythos dreht.

Yaga: Heated Rivalry-Star sichert sich Rolle neben Matrix-Star Carrie-Anne Moss

Für seine nächste Rolle tut sich Hudson Williams erneut mit Crave zusammen, dem Network, das auch schon mit ihm für Heated Rivalry verantwortlich gezeichnet hat. Als nächstes erwartet uns eine Drama-/Fantasy-Serie, die mit jeweils halbstündigen Episoden aufwarten soll. Das berichten zumindest Deadline und The Hollywood Reporter .

Die Serie basiert auf dem Theaterstück Yaga von Kat Sandler. Die Serie soll ebenfalls Yaga heißen, Kat Sandler tritt bei der Verfilmung auch als Showrunnerin und Autorin auf. Es handelt sich um ihre erste Serie, die grünes Licht bekommen hat – das Theaterstück war ein voller Erfolg.

Inhaltlich dreht sich Yaga um einen Privatdetektiv, den es in eine kleine Küstenstadt verschlägt. Dort soll er das rätselhafte Verschwinden des jungen Erben eines Fischereiunternehmens aufklären. Er bekommt es dabei mit einem örtlichen Ermittler sowie einer Universitäts-Professorin (Carrie-Anne Moss) mit "einer Vorliebe für junge Männer" zu tun.

Neben der Matrix-Darstellerin Carrie-Anne Moss und dem Heated Rivalry-Star Hudson Williams spielt in Yaga auch noch der aus Schitt's Creek bekannte Noah Reid mit. Clark Backo schlüpft in die Rolle des Ermittlers vor Ort, während Reid den verschwundenen Erben verkörpern soll.

Kat Sandler freut sich laut THR schon, mit ihrer neuen Serie das Bild der Hexe neu zu interpretieren und sie als eine "aufrührerische Feministin und Antiheldin für unsere Zeit" umzudeuten.

[Die Serie] spiegelt die Art von Storytelling wider, die ich liebe: vorwärtstreibend, zugänglich, düster, witzig und ungeniert mutig.

Der Titel Yaga bezieht sich natürlich auf den alten slawischen Mythos der Baba Yaga. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Art Hexe oder Todesgöttin. Aber das Wesen wird in alten Sagen und Legenden nicht nur gefürchtet, sondern gleichermaßen oft auch verehrt.

Wann geht es mit Heated Rivalry Staffel 2 weiter?

Einen Starttermin für Staffel 2 von Heated Rivalry gibt es noch nicht. Fest steht aber auf jeden Fall, dass die Serie rund um die zwei homosexuellen Eishockey-Spieler nach dem gigantischen Erfolg von Staffel 1 fortgesetzt wird. Die ersten sechs Episoden könnt ihr seit Kurzem auch in Deutschland beim Streaming-Portal HBO Max schauen.