Heftige Fantasy-Saga zog schon 10 Millionen in ihren Bann: Jetzt kommt die Verfilmung

Vor 11 Jahren ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel für die PlayStation 4 erschienen, das hohe Wellen geschlagen hat. Jetzt wurde eine animierte Adaption angekündigt, die der Vorlage gerecht werden soll.

Als Action-Rollenspiel im viktorianischen Fantasy-Horror-Setting hält das PlayStation 4-Spiel Bloodborne die Gaming-Welt seit 2015 in seinem Bann. Während bis Ende 2025 über 9 Millionen Discs des Bestsellers verkauft wurden, steht jetzt ein neuer Schritt in dem Franchise an: Bloodborne wird als Animationsfilm adaptiert. Die Voraussetzungen klingen jetzt schon nach guten Nachrichten für Fans der Vorlage.

Bloodborne-Animationsfilm mit R-Rating und Experten-Unterstützung in Entwicklung

Im Spiel des Entwicklers FromSoftware bewegen sich Spieler:innen als Jäger durch die verfluchte Stadt Yharnam, die von Horror-Legende H.P. Lovecraft inspiriert wurde. Hier warten vor allem oft frustrierend schwere Kämpfe gegen unterschiedliche Monster und Bestien.

Wie Variety von der aktuellen CinemaCon in Las Vegas berichtet, wurde jetzt ein Bloodborne-Animationsfilm angekündigt. Das Projekt wird von Sony entwickelt, die mit PlayStation die Rechte an der Marke besitzen. Versprochen wurde bereits ein R-Rating, also die höhere, härtere Altersfreigabe, mit der der kompromisslose Ton des Spiels eingefangen werden soll.

Hier könnt ihr einen Trailer zur Spielevorlage schauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.



Daneben ist als Produzent für den Bloodborne-Animationsfilm außerdem Seán McLoughlin an Bord, der unter seinem YouTube-Creator-Namen JackSepticEye mehr als 31 Millionen Abonnent:innen hat und zahlreiche Stunden mit Bloodborne-Let's Plays verbracht hat. In einem aktuellen Video hat er sich schon zu seiner Beteiligung an dem Fantasy-Projekt geäußert und garantiert, dass er für eine vorlagentreue Umsetzung kämpft, die Fans glücklich machen soll.

Wann startet der Bloodborne-Film?

Da sich das animierte Projekt jetzt noch in einer so frühen Entwicklungsphase befindet, liegt ein Kinostart für Bloodborne noch in weiter Ferne. Vor 2028 rechnen wir nicht mit einem Release. Infos zu einer Story, wer für die Regie verantwortlich ist und auf welche Aspekte des Spiels sich der Bloodborne-Animationsfilm konzentrieren soll, sind ebenfalls noch völlig offen.