Heftiger Thriller erobert Netflix-Charts: Mann verliert langsam alles und rutscht in den Wahnsinn

In den Netflix-Charts steigt ein nervenaufreibender Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle auf. Der knallharte Psycho-Thriller kommt mit traumhafter Kulisse und knalligen Farben daher.

Letztes Jahr feierte The Surfer bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere und trat danach einen Siegeszug über weitere Festivals an. In Deutschland stationierte die jüngste Regiearbeit von Lorcan Finnegan (Vivarium) beim Fantasy Filmfest. Ein richtiger Kinostart blieb ihr jedoch verwehrt. Jetzt startet der Psycho-Thriller bei Netflix durch.

Seit einigen Tagen befindet sich The Surfer im Angebot des Streaming-Diensts und lockt nicht nur eingefleischte Nicolas Cage-Fans an. Inzwischen steht der Film auf Platz 2 der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix. Ein beachtlicher Sprung für eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung. Nur The Woman in Cabin 10 scheint uneinholbar.

Nicolas Cage in den Netflix-Charts: The Surfer ist ein verstörender und richtig unangenehmer Psycho-Thriller

In The Surfer schlüpft Nicolas Cage in die Rolle eines Vaters, der seinem Sohn den Strand seiner Kindheit und Jugend zeigen will. Hier, im Angesicht der untergehenden Sonne, der prächtigen Wellen und der atemberaubenden Küstenlandschaft, hat er einige der schönsten Stunden seines Lebens erlebt. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Kaum gelangt der Vater mit seinem Sohn an den Strand, werden die beiden von einer Gruppe maximal toxischer Männer angepöbelt, die sich ein Surf-Imperium aufgebaut haben und fremde Menschen mit üblen Scherzen vergraulen. Und wenn diese nicht gehen, wird zugeschlagen. Schnell vermengen sich Blut und Sand.

Einmal mehr gerät Nicolas Cage in einen Fiebertraum, der eskaliert, bevor man sich seiner wahren Ausmaße bewusst geworden ist. Am Anfang ist da noch eine Vaterfigur, die versucht, Ordnung in die aus dem Ruder gelaufene Situation zu bringen. Schon bald verliert er sich aber auch im Wahnsinn des gleißenden Sonnenlichts.

The Surfer bei Netflix: Nicht nur Nicolas Cage brilliert in dem nervenaufreibenden Psycho-Thriller

Lorcan Finnegan, der für den Mystery-Thriller Vivarium bekannt ist, liefert mit The Surfer einen kafkaesken Albtraum in glühenden Farben ab. Das vermeintliche Paradies verwandelt sich in einen schweißtreibenden Höllenort, an dem niemand mehr klar denken kann und von rationalen Handlungen keine Spur zu entdecken ist.



Eine eineinhalbstündige Gewaltspirale: Kommt für die vermeintliche Idylle, bleibt für den verstörenden Psycho-Terror – und eine der letzten Rollen von Julian McMahon. Der im Juli verstorbene Schauspieler (bekannt als Doctor Doom aus den Fantastic Four-Filmen aus den 2000er Jahren) läuft hier nochmal als Schurke zur Höchstform auf.