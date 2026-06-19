Heidi kehrt als Live-Action-Serie zurück: RTL produziert hochkarätig besetzte Fortsetzung der Kinderserie

Die kultige Zeichentrickserie Heidi bekommt eine hochkarätig besetzte Fortsetzung bei RTL. Wir haben alle Infos, die bereits über das Projekt bekannt sind.

Die 70er-Jahre-Zeichentrickserie über das Alpenmädchen Heidi ist einfach Kult. Allein, wenn wir das Introlied ("Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge ...") hören, löst das bei vielen von uns wohlig-warme Nostalgie aus. Jetzt überrascht RTL mit einer spannenden Ankündigung: Der Sender produziert eine Fortsetzung der Kultserie – diesmal mit realen Schauspielern.

Heidi bekommt bei RTL neue Abenteuer spendiert

Wie RTL nun angekündigt hat, wird der Sender gemeinsam mit dem schweizerischen SRF gemeinsame Sache machen, um eine echte Kultserie zurückzubringen: Unter dem schlichten Namen Heidi soll eine Fortsetzung der Abenteuer des wohl bekanntesten Bergmädchens der Welt erscheinen. Die neue Serie knüpft an die Ereignisse der Kinderbuchreihe von Johanna Spyri an, die auch schon für den 70er-Jahre-Anime aus Japan als Vorlage diente.

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Wir werden Heidi (Neah Hefti) also nicht als junges Mädchen kennenlernen, sondern begleiten sie auf ihrem Weg zur Teenagerin. Zwischen Natur und Stadtleben muss das Bergmädchen alles daransetzen, seinen Platz zu finden. Natürlich sind der Alpöhi (Christian Kohlund), Peter (János de Weck) und viele weitere kultige Charaktere wieder mit dabei.

Die Serienverfilmung setzt auf eine hochkarätige Besetzung und sieht sogar richtig gut aus

RTL lässt sich scheinbar nicht lumpen, und scheint für die Fortsetzung der kultigen Serie einiges an Geld in die Hand zu nehmen. Unter anderem wird Hollywood-Ikone Heike Makatsch (Tatsächlich ... Liebe) die Rolle der garstigen Gouvernante Fräulein Rottenmeier übernehmen! Auch sonst fährt die Serie mit einem hochkarätigen Cast der deutschsprachigen Schauspiellandschaft auf.

Auch für Kamera und Setdesign haben RTL und SRF erfahrene Profis mit ins Boot geholt, die bereits an internationalen Serienproduktionen beteiligt waren. Die Ausstrahlung von Heidi ist für 2027 geplant; genauere Infos oder ein Trailer lassen aber bisher noch auf sich warten.