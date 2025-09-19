Heidi Klum begeistert Fans mit ihrem skurrilen Oktoberfest: "Besser als 30 Minuten Stefan Raab"

Für Heidi Klum ging mit dem HeidiFest ein lang gehegter Traum in Erfüllung, als es am gestrigen Abend auf ProSieben zu sehen war. Fans reagierten überrascht positiv, wenn auch viele nicht verstanden, was in der Show eigentlich passierte.

Als Heidi Klum vor einigen Wochen das sogenannte HeidiFest für ProSieben ankündigte, wusste niemand so genau, was sie erwartete. Fans rechneten mit dem Schlimmsten, doch am Ende sorgten skurrile Gesangseinlagen für unfreiwillige Komik, was in den sozialen Medien recht gut ankam.



Heidi Klum ruft ihr eigenes Oktoberfest mit unzähligen Promis aus

Das von Heidi Klum veranstaltete HeidiFest sollte eine Einstimmung auf die bald beginnende Wiesn sein. Gestern Abend fluteten unzählige Promis das Münchner Hofbräuhaus. Mit dabei waren Roberto Blanco, Jürgen Drews, Ross Antony, Marianne und Michael uvm.



Eingeladen waren nur ausgewählte Gäste und Tickets konnte man nicht erwerben. Fans mussten zur Primetime ProSieben einschalten und bekamen zum Teil skurrile Bilder zu sehen. So gab es offensichtliche Playback-Einlagen oder eine Heidi Klum, die zum "Prosit" einstimmte, während die Kaulitz-Brüder zu Maßbier und der Musik schunkelten.



"Ich liebe es": Fans sind überrascht von unfreiwillig komischen HeidiFest

Doch für die Fans waren die zufälligen Bildfolgen und die komischen Gesangseinlagen ein großer Spaß. Gerade auf X versammelte sich eine Menge an Nutzer:innen, die das Spektakel live kommentiert hatten. "#HeidiFest ist wohl der beste Eskapismus aus unserer aktuellen Welt.", schreibt ein Nutzer auf X. Eine andere Person zieht einen Vergleich: "Also immer noch besser als 30 Minuten Stefan Raab". Ein anderer X-User amüsierte sich über die skurrilen Szenen:

Natürlich kommt dieser Ablauf nicht bei allen Fans gut an, wie dieser X-Nutzer kommentiert:

Viele Zuschauenden konnten es auch nicht lassen und posteten humorvolle Vergleiche oder lustige Sprüche. Ein Beispiel von einem X-User:

Für die meisten wird das HeidiFest wohl als ein skurriles Event im deutschen Fernsehen in Erinnerung bleiben.

