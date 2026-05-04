Heidi Klum ist nicht der abgefahrenste Cameo-Auftritt in Der Teufel trägt Prada 2: Auch diese Stars spielten sich selbst

Die Liste prominenter Cameo-Stars in Der Teufel trägt Prada 2 ist lang. Neben Heidi Klum spielten auch andere aus der Modeindustrie sich selbst – und sogar ein Wednesday-Star ist dabei.

Der Teufel trägt Prada 2 ist seit dem 1. Mai in den deutschen Kinos zu sehen und führt damit 20 Jahre nach Der Teufel trägt Prada die kultige Filmkomödie mit Meryl Streep und Anne Hathaway fort. Wie schon im ersten Teil ist das Ganze im Mode-Milieu und Dunstkreis eines Modemagazins angesiedelt, sodass Couture-Kundige sich auch auf den ein oder anderen Gastauftritt aus der Branche gefasst machen konnten.

Habt ihr sie alle erwischt? Wir haben die komplette Liste der Gastauftritte für euch.

Der Teufel trägt Prada 2: Alle Cameo-Auftritte aus der Mode- und Promiwelt

Wie meine Kollegin Joana Müller in ihrem Film-Check zu Der Teufel trägt Prada 2 schrieb, handelt es sich bei dem Film um ein "typisches Legacy-Sequel, das sich an den zu großen Fußstapfen des Originals orientiert und über knapp zwei Stunden ordentlich Fanservice betreibt." Nicht nur mit altbekannten Charakteren der semi-fiktiven Art, sondern auch mit allerlei Prominenz, um die Authentizität zu boosten. Mit dabei sind:

Heidi Klum: Die Frau hinter Germany's Next Topmodel

Lady Gaga: Fashion-Ikone, Popstar, Schauspielerin in AHS oder Wednesday

Ciara: Noch ein modischer Popstar, der gelegentlich schauspielt

Donatella Versace: Erbin des italienischen Mode-Labels



Mark Jacobs: Amerikanischer Fashion-Designer

Domenico Dolce: Die eine Hälfte des italienischen Labels Dolce & Gabbana



Law Roach: Promi-Stylist, der unter anderem Zendaya aufhübscht

Amelia Dimoldenberg: Das UK-Mastermind hinter Chicken Shop Date



Hannah Berner & Paige DeSorbo: Reality-Stars aus Summer House

Tina Brown: Journalistin und Autorin





Hier Lada Gagas Tie-in-Musikvideo zum Song Runway:

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Jenna Bush Hager: Moderatorin und Tochter des ehemaligen US-Präsidenten



Jon Batiste & Suleika Jaouad: Ex-Late-Show-Musiker plus verpartnerte Autorin



Kara Swisher: Journalistin, Autorin und Podcasterin



Karl-Anthony Towns: Basketballspieler der New York Knicks



Ronny Chieng: Comedian, den man aus der Daily Show kennt



Tomi Adeyemi: Young-Adult-Autorin



Jia Tolentino: Journalistin des Magazins The New Yorker



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Natürlich ließen sich auch einige Models in Der Teufel trägt Prada 2 blicken, schließlich geht es um die Angestellten des fiktiven Runway Magazins:

Calum Harper: Model und Influencer

Anok Yai: Sudanesisch-Amerikanisches Supermodel



Winnie Harlow: Model, das durch America's Next Top Model berühmt wurde



Ashley Graham: Amerikanisches Plus-Size-Model



Karolina Kurkova: Tschechisches Supermodel

Diese Gastauftritte wurden aus Der Teufel trägt Prada 2 gestrichen

Es wurden aber auch Szenen gedreht, die es am Ende nicht in den Final Cut des Films geschafft haben oder gar nicht erst zustande kamen ...

Wie Entertainment Weekly bereits im April berichtete, wurde eine Szene mit Euphoria-Star Sydney Sweeney (als sie selbst) gedreht, die am Ende aus der finalen Version der Teufel trägt Prada-Fortsetzung herausgestrichen wurde. Laut einem neueren Bericht von Variety ist sie aber nicht der einzige Gaststar, der es am Ende nicht in den Film schaffte. So fiel auch How to Get Away With Murder-Star Conrad Ricamora als Andys Mitbewohner der Schere zum Opfer und ein von Jessica Chastain angedachter Cameo-Auftritt kam gar nicht erst zustande.

Darüber hinaus hat es keinen Auftritt von Modemagazinlegende Anna Wintour gegeben, von dem einige beim Sequel ausgegangen waren. Sie ist die reale Person, die Meryl Streeps Charakter in Der Teufel trägt Prada inspirierte.