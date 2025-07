Heidi Klum lädt zum großen Oktoberfest ein: ProSieben sendet Heidifest im September

Heidi Klum ist schon seit fast 20 Jahren für ProSieben tätig – vor allem mit Germany's Next Topmodel. Doch jetzt erscheint das Model in einer ganz ungewöhnlichen Show.

"O’ zapft is" heißt es bald nicht nur in München auf dem Oktoberfest, sondern auch auf ProSieben. Kurz bevor in Bayern die ersten Bierfässer angestochen werden, lädt Heidi Klum unzählige Gäste zum sogenannten Heidifest ein. Was es mit dieser skurrilen Show auf sich hat, erfahrt ihr hier.



Heidifest mit 1000 geladenen Gästen

Am Donnerstag vor dem Start des eigentlichen Oktoberfests zeigt ProSieben eine eigene Interpretation des Traditionsfestes. Unter den 1.000 geladenen Gästen soll auch ein echtes Staraufgebot sein.



Joyn kündigt schon einmal das musikalische Line-up an, in dem sich auch zahlreiche Schlagerstars finden, die natürlich einige Wiesn-Hits zum Besten geben werden. Dabei sind unter anderem Jürgen Drews, Michelle, die Wildecker Herzbuben, Thomas Anders, Roberto Blanco, Kerstin Ott, Haddaway, Lou Bega und Ross Antony. Der Sender lässt aber noch einige Überraschungen offen.



Für Heidi Klum geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung

Für die Veranstalterin Heidi Klum ist das Event natürlich ein besonderes Erlebnis. Für das Supermodel geht mit dem Heidifest ein lang gehegter Traum in Erfüllung. So sagt sie:



Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen. Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen. Dass nun viele dieser Künstlerinnen und Künstler beim HeidiFest auf der Bühne stehen, macht das Ganze für mich sehr besonders.

Damit steht für Heidi Klum das Heidifest in einem ganz besonderen Licht. Sie freue sich darauf, zusammen mit ihren Freunden, ihrer Familie und den eingeladenen Gästen "lauthals" die Lieder mitzusingen.



Wie ihr das Heidifest schauen könnt

Das Heidifest findet am 18. September um 20:15 Uhr im Münchner Hofbräuhaus statt. Das Event wird live auf ProSieben und Joyn übertragen.