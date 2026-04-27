Heiß erwartete Abenteuer-Fortsetzung: Die Mumie 4 mit Brendan Fraser kommt deutlich früher als gedacht

Seit 18 Jahren warten Fans auf die Fortsetzung der legendären Abenteuerreihe, jetzt gibt es gute Neuigkeiten. Universal hat den Kinostart von Die Mumie 4 überraschend vorgezogen.

Aktuell läuft Lee Cronin's The Mummy im Kino und sorgt für mächtigen Ekel-Horror. Da macht sich auch schon der nächste Untote bereit, um aus seinem Grab zu steigen. Denn Die Mumie 4 bekommt überraschend einen deutlich früheren US-Kinostart. Wie Variety berichtet, wurde der Film um ein halbes Jahr vorverlegt auf den 15. Oktober 2027. Dafür muss aber ein anderer Film länger auf seine Veröffentlichung warten.

Die Mumie 4 tauscht Kinostart mit Miami Vice '85

Während Fans der humorvollen Abenteuerreihe sich über einen früheren Kinostart freuen können, dürfte das Miami Vice-Publikum enttäuscht sein. Denn Universal hat den Kinostart von Die Mumie 4 mit dem von Miami Vice '85 getauscht. Wie sich Michael B. Jordan und Austin Butler in den Rollen der kultigen Ermittler machen werden, erfahren wir also erst ab dem 19. Mai 2028.

Die neuen Veröffentlichungsdaten gelten für den amerikanischen Markt. Die deutschen Starttermine sind bislang nicht bekannt, liegen aber erfahrungsgemäß in einem ähnlichen Zeitraum.

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Original-Stars wieder in Die Mumie 4 dabei

Nachdem Brendan Fraser nach langjähriger Hollywood-Abstinenz mit The Whale 2022 sein Comeback feierte, wurde die Nachfrage nach einer Die Mumie-Fortsetzung wieder laut. Inzwischen ist klar: Nicht nur Fraser kehrt in seine legendäre Rolle zurück, auch John Hannah und Rachel Weisz treten wieder im Kampf gegen die Mumie an. Ob diese wie in den ersten beiden Teilen von Arnold Vosloo verkörpert wird, ist noch unklar. Es wäre allerdings möglich, da der 3. Teil des Franchise für die Handlung ignoriert werden soll.

Das humorvolle Abenteuer wird das Regie-Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett inszenieren. Die beiden sind auch bekannt als Radio Silence und haben zuletzt Filme wie Ready or Not 2, Abigail und Scream VI in die Kinos gebracht. Ob Die Mumie 4 mehr auf Horror setzt oder ob es bei der gewohnten Mischung aus Abenteuer, Humor und kleinen Schockern bleibt, werden wir schon ab Herbst 2027 erfahren.