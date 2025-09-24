Heiß erwartete Thriller-Serie nur 3 Tage (!) vor Start abgesagt: Das steckt dahinter

Die Thriller-Serie The Savant sollte eigentlich am 26. September 2025 im Stream erscheinen. Jetzt wurde der Start kurzerhand abgesagt. Für die harte Entscheidung gibt es eine mögliche Erklärung.

Wer Thriller und Jessica Chastain (Interstellar) mag, dem muss heute Morgen die Kinnlade heruntergekippt sein. Apple TV+ hat den Start der Serie The Savant abgesagt. Darin verfolgt Chastains Figur undercover in Online-Foren der rechten Szenen eine Gruppe von Extremisten. Die Entscheidung kommt weniger als 72 Stunden vor dem Start am 26. September.

Apple TV+ sagt Thriller-Start ab: Offizielle Gründe gibt es nicht

"Nach vorsichtiger Überlegung haben wir die Entscheidung getroffen, The Savant zu verschieben", zitiert Deadline eine:n Apple TV+-Sprecher:in. "Wir danken für ihr Verständnis und freuen uns, die Serie zu einem künftigen Zeitpunkt zu veröffentlichen."

Schaut hier den Trailer zu The Savant:

The Savant - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dabei handelt es sich um die komplette Stellungnahme. Ein offizieller Grund für die Maßnahme wird also nicht genannt. Aber Deadline und diverse andere Medien haben eine Vermutung über den Anlass: das gegenwärtige politische Klima in den USA.

The Savant beschäftigt sich mit extremistischen Gruppen, die Anschläge in den USA planen und sogar durchführen. Gerade erst erschütterte der tödliche Anschlag auf den rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk die USA. In der Folge wurde etwa die beliebte TV-Show von Jimmy Kimmel kurzzeitig abgesetzt – aufgrund eines kontroversen Kommentars.

Es ist gut möglich, dass Apple TV+ sich in der gegenwärtigen sensiblen Situation nicht den Unmut einer oder mehrerer Gruppierungen zuziehen möchte, indem sie ein brisantes Thema anschneiden. Ob diese Vermutung der Wahrheit entspricht, lässt sich bisher aber nicht feststellen.

Kommt The Savant zu einem späteren Zeitpunkt?

Die Apple TV+-Stellungnahme macht Thriller-Fans Hoffnung, dass The Savant zu einem späteren Zeitpunkt startet. Eine Veröffentlichung ist sehr wahrscheinlich – immerhin soll die Serie die Kosten ihrer Produktion wieder einspielen. Wann genau sie erscheint, ist aber momentan unmöglich abzuschätzen.

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2026 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben neuen Staffeln von Stranger Things und Fallout starten 2025 und 2026 auch einige spannende Neuheiten. Düstere Cyberpunk-Verschwörungen, Gehirnhacking, völlige KI-Überwachung oder epische Weltraum-Abenteuer und apokalyptische Freundlichkeit: Die demnächst startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.