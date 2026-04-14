Heiß erwarteter Fantasy-Blockbuster hat soeben die größte Hürde geschafft: Er kommt 2027

Fans der langjährigen Fantasy-Videospielreihe The Legend of Zelda meinen schon seit Jahrzehnten, dass der Stoff einen hervorragenden Film abgeben würde. Jetzt wird dieser Wunsch Realität – das Projekt ist einen wichtigen Schritt weiter.

Aktuell stellen die großen Studios im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas ihre kommenden Filmprojekte vor. Gestern Abend war Sony Pictures Entertainment an der Reihe und verkündete ein spannendes Update, das sowohl Fantasy- als auch Videospiel-Fans interessieren dürfte: Der langerwartete, endlich Gestalt annehmende The Legend of Zelda-Film hat die wohl wichtigste Hürde im Produktionsprozess genommen.

Frohe Fantasy-Botschaft: Der The Legend of Zelda-Film ist endlich im Kasten

Ganz richtig gelesen: Das Live-Action-Abenteuer mit Prinzessin Zelda (Bo Bragason) und ihrem grüngekleideten Helden Link (Benjamin Evan Ainsworth) ist neuerdings abgedreht. Das berichtet unter anderem IGN von der CinemaCon. Bevor euch nun aber der große Neid für die dort Anwesenden überkommt: Im Gegensatz zu anderen Zukunftsprojekten wurden keine neue Bilder zum Fantasy-Blockbuster gezeigt und natürlich gab es auch noch keinen Trailer zu sehen.

Was jetzt beginnt, ist die für Fantasy-Projekte aufwendige Postproduktion. Die ganzen vom Masterschwert zu zersäbelnden Monster wollen schließlich auch noch animiert werden. Das wird eine ganze Weile dauern, denn der Filmstart ist noch über ein Jahr entfernt.

Gedreht wurde der The Legend of Zelda-Film übrigens, wie die Der Herr der Ringe-Trilogie, in Neuseeland. Wundert euch also nicht, wenn Hyrule euch an ein oder zwei Ecken leicht an Mittelerde erinnert, wenn der Film rauskommt.

Noch mehr Fantasy:

Weitere Fantasy-Highlights der nächsten Jahre sind Greta Gerwigs Narnia-Film (2026) und The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (2027).

Wann kommt der Zelda-Film in die Kinos und zu Netflix?

Der US-Kinostart zur Fantasy-Videospielverfilmung von Regisseur Wes Ball (Maze Runner, Planet der Affen: New Kingdom) und Produzent/Game-Erfinder Shigeru Miyamoto ist von Sony aktuell für den 7. Mai 2027 eingeplant. Danach wird der The Legend of Zelda-Film zu Netflix kommen, wie bereits seit Anfang des Jahres bekannt ist.

In der Zwischenzeit können Nintendo-Fans sich die Zeit mit dem animierten Der Super Mario Galaxy Film vertreiben, der aktuell schon in den Kinos läuft.

Und falls ihr euch die Wartezeit lieber mit Serien vertreibt, haben wir auch etwas Passendes für euch:

Podcast: 10 starke Miniserien bei Netflix, Amazon & Co.

Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Sci-Fi-Action über Horror, Krankenhaus- und Kriegsserien sowie Komödien sind bei unseren Miniserien-Tipps zahlreiche Genres vertreten, wobei ihr alle Empfehlungen (theoretisch) an nur einem Tag durchschauen könnt.