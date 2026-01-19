Heiß erwarteter Sci-Fi-Film vom Star Wars-Regisseur kommt 2026 – mit Wednesday-Star Jenna Ortega & Glen Powell

Mit einem geheimnisvollen Sci-Fi-Film meldet sich J.J. Abrams zurück. Bislang gab es kaum Informationen, doch nun wurden der Starttermin und der hochkarätige Cast bekannt.

Star Wars-Regisseur J.J. Abrams meldet sich zurück mit einem neuen geheimnisvollen Sci-Fi-Film, der in den USA bereits am 13. November 2026 in den Kinos starten soll, wie Deadline berichtet. Mit The Great Beyond setzt der Regisseur nach dem Krieg der Sterne-Franchise wieder auf einen Originalstoff und hat dafür volle Starpower an Bord. Unter anderem gehören Wednesday-Star Jenna Ortega und The Running Man-Darsteller Glen Powell zum Cast.

Geheimer Sci-Fi-Film The Great Beyond enthüllt seinen Cast

Laut Deadline ist die Bekanntgabe des Starttermins, die erste Nachricht zu dem Film, der bislang streng geheim gehalten wurde. Casting-Gerüchte um Ortega und Powell gab es zwar bereits 2024, doch nun herrscht auch um die weitere Besetzung Gewissheit. The Great Beyond trumpft mit einem weiteren Hochkaräter auf. Es ist kein Geringer als Tarantino-Dauerbesetzung Samuel L. Jackson.

Der weitere Cast aus The Great Beyond:

Nach Star Wars: J.J. Abrams widmet sich Originalstoff

Mit den großen Namen scheint Warner Bros. viel Vertrauen in das Projekt zusetzen, das zeigt sich auch am Starttermin. Der fällt nämlich in den USA zusammen mit Ebenezer. Die Neuverflimung von von Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte bietet mit Johnny Depp ebenfalls eine hochkarätige Besetzung.

Ob sich der geheimnisvolle Originalstoff von The Great Beyond gegenüber dem Weihnachtsklassiker durchsetzen kann, wird sich zeigen. Inhaltliche Details sind weiterhin nicht bekannt, jedoch soll die Geschichte Gerüchten zufolge von einem Autor handeln, der enthüllt, dass die mythische Welt seiner Romane, tatsächlich real ist (via Discussing Film ).

Für viele Fans dürfte es reizvoll sein, dass sich Abrams nach dem großen Franchise-Kino von Star Wars und Star Trek wieder einer völlig neuen Geschichte widmet. Mit einem Top-Cast, einem der bekanntesten Regisseure Hollywoods und einer dichten Geheimhaltung zählt The Great Beyond schon jetzt zu den heiß erwarteten Kino-Highlights des Jahres.