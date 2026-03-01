Heißer Oscar-Kandidat nur 3 Monate nach Kinostart im Streaming-Abo: Diese Geschichte wird euch nicht mehr loslassen

Der Cannes-Gewinner des letzten Jahres ist gleichzeitig ein heißer Anwärter für die diesjährigen Oscars. Nur drei Monate nach seinem deutschen Kinostart kann der Film schon im Abo gestreamt werden.

In weniger als zwei Wochen werden die Oscars verliehen und die Spannung ist dieses Jahr enorm. Blood & Sinners hat einen Rekord aufgestellt für die meisten Nominierungen aller Zeiten, doch auch One Battle After Another, Hamnet und der hierzulande frisch im Kino gestartete Marty Supreme sind weitere heiße Kandidaten.

Ebenfalls hoch im Kurs steht Jafar Panahis neuer Film Ein einfacher Unfall. Nominiert ist er u.a. in der Kategorie Bester internationaler Film. Wenn ihr ihn im Kino verpasst habt oder den Rewatch gar nicht abwarten könnt, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Ein einfacher Unfall kann ab sofort im Streaming-Abo bei Mubi geschaut werden.

Streaming-Tipp zur Oscar-Vorbereitung: Darum geht es in dem Thriller-Drama Ein einfacher Unfall

In Ein einfacher Unfall wird von dem Automechaniker Vahid (Vahid Mobasseri) erzählt, der ein ehemaliger Gefangener ist. Der Grund dafür war seine Beteiligung an Protesten gegen das iranische Regime. Eines Nachts besucht ihn ein Mann mit einer quietschenden Beinprothese, was ihn an seinen Folterer im Gefängnis erinnert. Er streckt den Mann nieder und will ihn lebendig begraben. Doch dann kommen Zweifel.

Vahid geht nun auf die Suche nach weiteren Gefangenen, um den Folterer zu identifizieren. Regisseur Jafar Panahi (Taxi Teheran) erzählt in seinem neuen Thriller-Drama eine Geschichte über Rache, Selbstjustiz und Gerechtigkeit, die auf seinen eigenen Erfahrungen als ehemaliger unschuldiger Insasse im Iran basiert.

Jetzt bei Mubi: Warum ihr Jafar Panahis Oscar-Kandidaten Ein einfacher Unfall dringend sehen solltet

Jafar Panahi ist ein mutiger Regisseur, da er für regimekritisches Kino steht. Er reflektiert seine Position aus dem Widerstand aber auch heraus und ordnet diese neu ein.Genau diese Reflexion wird in Ein einfacher Unfall von den Protagonist:innen debattiert. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit und der schier unvorstellbare Schrecken, der diesen ehemaligen Gefangenen widerfahren ist, werden durch emotionale Narben und Wut spürbar gezeigt, ohne die Gewalt tatsächlich bebildern zu müssen.

Gleichzeitig ist der Film jedoch auch ein hochinteressanter Diskurs darüber, wie unterschiedlich Menschen mit solchen Erfahrungen umgehen und wie man darauf reagieren kann, ohne selbst zu schrecklichen Mitteln zu greifen. Dabei wird oft die Frage gestellt, wie man für Gerechtigkeit sorgen kann, ohne zum Täter zu werden. Getragen wird dies durch die fantastischen Darsteller:innen und das starke Drehbuch, das ebenfalls für einen Oscar nominiert wurde.

So bitter dieser Film ist: Aufgrund der bizarren Grundsituation und Figurenkonstellation gestaltet er sich als faszinierend unterhaltsam und sorgt für Momente, die in den Kinos für verwirrtes Gelächter gesorgt haben. Je länger der Film läuft, desto komplexer spielt Panahi den dargestellten Konflikt aus und wartet schließlich noch einmal mit einem derart eingängigen Finale auf, das man so schnell nicht vergessen wird.

Seit dem 6. März 2026 kann der Film auf Mubi im Abo gestreamt werden.