Heißerwartete Serien-Rückkehr erobert Platz 2 bei Netflix: Fans mussten 5 (!) Jahre auf neue Folgen warten

In der Weihnachtszeit sind festliche Filme und Serien bei großen Streaming-Diensten wie Netflix besonders beliebt. Als neuerer Liebling hat sich hierbei die norwegische Serie Weihnachten zu Hause entpuppt, die 2019 mit Staffel 1 an den Start gegangen ist. Der Mix aus romantischen Gefühlen, Weihnachtsstimmung und Humor hat sofort einen Nerv getroffen und viele Fans gewonnen.

Fünf Jahre mussten diese nun warten, bis Weihnachten zu Hause Staffel 3 am 12. Dezember 2025 bei Netflix veröffentlicht wurde. In der Serien-Top-10 des Streamers belegt die aktuelle Season jetzt schon Platz 2.

Serien-Rückkehr erobert Netflix-Charts: Darum geht es in Weihnachten zu Hause Staffel 3

Im Netflix-Hit dreht sich seit Beginn alles um Hauptfigur Johanne (Ida Elise Broch), die auf der Suche nach ihrem perfekten Weihnachts-Date ist. Nach dem Staffel 2-Ende, in dem sie dem jüngeren Jonas (Felix Sandman) ein großes romantisches Geständnis gemacht hat, sieht die Situation in Season 3 schon wieder ganz anders aus. Die 36-jährige Johanne hat sich nach vielen Jahren Beziehung von Jonas getrennt und ist wieder Single. So ganz kann sie ihr Herz noch nicht wieder öffnen, doch da laufen ihr plötzlich ein neuer Kollege und ein charmanter Handwerker über den Weg.

Nach dem Start von Season 3 fragen sich Fans sicherlich, ob auch eine vierte Staffel von Weihnachten zu Hause kommt. Derzeit gibt es dazu noch keinerlei offizielle Informationen.

