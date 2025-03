Heißes Gerücht: Gerade erst hat sie den Oscar gewonnen, jetzt soll sie den neuen Resident Evil-Film anführen

Es passiert nicht oft, dass eine Schauspielerin direkt nach ihrem Oscar-Triumph ein Horror-Reboot übernimmt. Angeblich soll Mikey Madison jedoch ein Angebot für Resident Evil bekommen haben.

Für das packende Drama Anora wurde Mikey Madison vor wenigen Wochen mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Seitdem hat vermutlich jedes Hollywood-Studio an ihrer Tür geklopft und versucht, sie für neue Projekte zu gewinnen. Mit einem Titel haben wir allerdings überhaupt nicht gerechnet: Resident Evil.

Unter dem Dach von Sony entsteht aktuell ein Reboot der gleichnamigen Videospielreihe, die bereits sowohl im Kino als auch im Fernsehen mit den unterschiedlichsten Ablegern vertreten war. Am bekanntesten sind die sechs Verfilmungen mit Milla Jovovich in der Hauptrolle, die zwischen 2002 und 2017 die große Leinwand eroberten.

Anora-Star und Oscar-Gewinnerin Mikey Madison könnte das neue Resident Evil-Reboot anführen

Nachdem der vorherige Neustart fürs Kino, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, keine eigene Reihe hervorgebracht hat, wird nun ein weiterer Anlauf unternommen – und der könnte mit Mikey Madison in einer der Hauptrollen aufwarten. Zumindest soll sie laut den Quellen von World of Reel ein Angebot für den Film erhalten haben.

Auf den ersten Blick wirkt es recht unwahrscheinlich, dass sich Madison nach ihrem Oscar-Gewinn ausgerechnet ein Horror-Reboot aussucht. Es gibt sicherlich prestigeträchtigere Projekte, bei denen sie mit offenen Armen empfangen werden würde. Zudem sind Gerüchte von World of Reel stets mit größter Vorsicht zu genießen.

Bei der Seite handelt es sich um kein etabliertes Branchenmagazin wie Variety, Deadline und Hollywood Reporter. Dennoch gibt es zwei Gründe, die uns glauben lassen, dass an der Sache etwas dran sein könnte. Nicht zuletzt sorgte das neue Resident Evil-Reboot schon im Zuge seiner Ankündigung für großes Aufsehen in Hollywood.

Wie realistisch ist Madisons Resident Evil-Casting? Zumindest zwei Gründe sprechen dafür

Der Grund dafür ist Regisseur und Drehbuchautor Zach Cregger, der seit dem Horror-Hit Barbarian in aller Munde ist und inzwischen einen weiteren Film fertiggestellt hat, der aus Insider-Kreisen extrem positive Reaktionen erntet: Weapons. Mit anderen Worten: Das nächste Resident Evil-Reboot kommt nicht von irgendwem.

Madison könnte sich somit mit einem gefragten Regie-Namen und einer populären Marke zusammenschließen – in einem Genre, das ihr dank der Scream-Wiederbelebung von 2022 bestens vertraut ist. Zudem war sie auch in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood in einer dezent blutigen Rolle quasi als Scream Queen zu sehen.

Der wichtigste Hinweis, um das Gerücht richtig einzuordnen, dürfte die Formulierung im Artikel von World of Reel sein: Madison soll die Rolle angeboten worden sein. Vielleicht liegt der Film nur mit tausend anderen Drehbüchern auf ihrem Schreibtisch. Ob sie den Gig wirklich in Erwägung zieht, ist auf Basis der aktuellen Informationen ungewiss.

Wann startet das neue Resident Evil-Reboot im Kino?

Die Dreharbeiten zum bisher noch unbetitelten Resident Evil-Reboot sollen noch dieses Jahr beginnen, damit der Film in den USA am 18. September 2026 ins Kino kommen kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die hiesige Leinwandauswertung in einem ähnlichen Zeitraum stattfindet. Zach Cregger zeichnet für Regie und Drehbuch verantwortlich. Wolfs-Star Austin Abrams spielt die männliche Hauptrolle.