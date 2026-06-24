Heißes Hollywood-Gerücht: Zendaya soll eine der größten Action-Reihen aller Zeiten anführen

Fünf Filme hat diese Action-Reihe bisher hervorgebracht, jetzt wird ein Neustart in Stellung gerückt. Das Gesicht dazu soll niemand Geringeres tragen als Zendaya.

Zendaya war gerade erst im umstrittenen Finale ihrer Erfolgs-Serie Euphoria zu sehen und steht aktuell mit ihrem Ehegatten und Co-Star Tom Holland auf den roten Teppichen dieser Welt, um ihren neuen MCU-Kracher Spider-Man: Brand New Day zu bewerben. Das war in diesem Jahr jedoch noch lange nicht alles, teilte sich der Hollywood-Star bereits in Indie-Hit Das Drama - Noch mal auf Anfang mit Robert Pattinson die Leinwand und wird in Christopher Nolans Die Odyssee in wenigen Wochen einmal mehr im Kino zu sehen sein.

Nach diesem Blockbuster-Marathon denkt die Schauspielerin jedoch womöglich gar nicht daran, sich auzuruhen. Denn neuesten Gerüchten zufolge könnte sie das Gesicht einer riesigen Action-Reihe werden, die gerade von Universal wiederbelebt wird: Bourne.

Die Gerüchteküche brodelt: Zendaya soll Matt Damon in neuem Bourne-Film ersetzten

Wie der Brancheninsider Jeff Sneider auf seinem Blog The InSneider schreibt, soll sich Zendaya aktuell in Verhandlungen befinden, in die Fußstapfen von Matt Damon zu treten, um das neue Gesicht der Bourne-Reihe zu werden. Sneider soll die Information von einer seiner "besten Quellen" haben, zwei weitere Quellen hätten die Entwicklung bereits bestätigt.

Schon 2023 berichteten wir, dass ein neuer Bourne-Film in der Mache sei, damals sollte Im Westen nichts Neues- und Konklave-Mastermind Edward Berger nach einem Drehbuch von Joe Barton (Black Doves) für die Regie verantwortlich zeichnen. Berger gab sich im September 2025 gegenüber Empire noch optimistisch hinsichtlich des Projekts, über das es seitdem jedoch nur wenig Neues zu berichten gab.

Mit einem möglichen Casting der Hauptrolle könnte das Bourne-Reboot jetzt endlich Fahrt aufnehmen. Ob Zendaya tatsächlich als neue Spionin auf den Plan treten wird, bleibt vorerst weiter abzuwarten. Völlig abwegig wäre das jedoch nicht: Zendaya ist aktuell immerhin eine der größten und beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods und wäre wohl genau die Richtige, um ein neues Publikum für das zuletzt schwächelnde Action-Franchise zu begeistern – und eine Hausnummer wie Matt Damon zu ersetzen.

Eine Schauspielerin in der Rolle zu casten, wäre ein weiterer spannender Schachzug für das Franchise, nachdem sich etwa die James Bond-Reihe zuletzt gegen einen Gender-Tausch gewehrt hat. Gleichzeitig hat Zendaya nach ihrem Hammer-Jahr noch einen auffällig leeren Terminkalender – womöglich, weil sie sich Zeit für Bourne freigehalten hat?

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Wann kommt der neue Bourne-Film ins Kino?

Trotz aller Spekulationen sind diese Gerüchte jedoch erstmal nur eines: Gerüchte. Sollte in den nächsten Monaten tatsächlich ein Name für den neuen Bourne verkündet werden und die Dreharbeiten bald starten können, dürfen Fans womöglich ab Ende 2027 auf den Action-Streifen im Kino hoffen.

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Matt Damon war bisher in vier Bourne-Filmen in der Titelrolle des ehemaligen CIA-Agenten Jason Bourne zu sehen, der sein Gedächtnis verliert und in eine internationale Verschwörung hineingezogen wird. Jeremy Renner übernahm in dem Spin-off Das Bourne Vermächtnis von 2012. Insgesamt konnten die Bourne-Filme über 1,64 Milliarden US-Dollar weltweit einspielen.