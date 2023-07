Heißes Tarantino-Gerücht: Der erste Star seines letzten Films steht angeblich fest (schon 6-mal haben sie zusammengearbeitet)

Der letzte Film von Quentin Tarantino nimmt an Form an. Nachdem wir zuletzt mehr Details über die Handlung erfahren haben, gibt es nun ein spannendes Gerücht zur Besetzung.

Quentin Tarantino will nur noch einen Film drehen, bevor er seine Regie-Karriere beendet. Das Drehbuch ist bereits geschrieben und trägt den Titel The Movie Critic. Da sich die Geschichte in den 1970er Jahren abspielt, wurde lange Zeit spekuliert, dass sich die Handlung um die umstrittene Filmkritikerin Pauline Kael dreht.



Bei den Filmfestspielen von Cannes nahm Tarantino den Spekulationen jedoch den Wind aus den Segeln. Der Protagonist von The Movie Critic ist eine zynische und vulgäre Mischung aus Howard Stern und Travis Bickle. Er befindet sich in seinen 30ern, schreibt für ein Pornomagazin und soll ein reales Vorbild haben.

Nun gibt es das nächste heiße Gerücht zu Tarantinos Kinoabschied.



The Movie Critic: Samuel L. Jackson spielt angeblich in Quentin Tarantinos letztem Film mit

Ausgehend von einem Bericht des Hollywood-Insiders Daniel Richtman (via World of Reel ) steht angeblich der erste Star des Films fest: Samuel L. Jackson. Offiziell bestätigt ist das nicht. Auch wenn Richtman mit seinen Scoops oft richtig liegt, sollten wir mit der Info vorsichtig umgehen. Ein Grund spricht aber definitiv für Jacksons Casting.

Universum Film Samuel L. Jackson in The Hateful 8

Samuel L. Jackson ist ein vertrautes Tarantino-Gesicht. Schon sechsmal stand er für den Filmemacher vor der Kamera, angefangen bei dem Gangsterfilm Pulp Fiction bis hin zu dem verschneiten Western The Hateful 8.



Alle Tarantino-/Jackson-Filme im Überblick:

Als er kürzlich in einem Interview mit Vulture gefragt wurde, ob er bei The Movie Critic mitspielt, hielt sich Jackson mit einem knappen "no comment" sehr bedeckt. Womöglich ist also tatsächlich etwas an der Sache dran.

Wann startet Quentin Tarantinos The Movie Critic im Kino?

Der Kinostart von The Movie Critic steht noch nicht fest. Die Dreharbeiten sollen im Herbst 2023 beginnen. Aufgrund des großen Doppelstreiks in Hollywood ist das aktuell jedoch sehr unwahrscheinlich. Neben den Drehbuchautor:innen streiken seit Mitte Juli auch die Schauspielenden, die zu der Gewerkschaft SAG-AFTRA gehören.

In Hinblick auf Jackson und The Movie Critic bedeutet das: Entweder stand das Casting schon vor dem Streik fest oder es handelt sich um einen Wunsch seitens Tarantino. Es ist bekannt, dass der Regisseur viele Rollen mit bestimmten Stars im Kopf schreibt. Womöglich hat er in The Movie Critic einen Part für Jackson untergebracht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.