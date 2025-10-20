Heißes The Witcher-Gerücht: Will uns die Serie so den Schauspieler-Wechsel von Henry Cavill zu Liam Hemsworth weismachen?

Eine Rolle neu zu besetzen, ist immer ein Risiko. Im Falle von The Witcher wurde sogar die Hauptfigur Geralt von Riva umbesetzt. Jetzt gibt es eine mögliche Info, wie das in der Serie erklärt werden könnte.

Dass Geralt in The Witcher neu besetzt wurde, war eine große Überraschung für viele Fans. Henry Cavill hat das Schwert niedergelegt und wird ab Staffel 4 durch Liam Hemsworth ersetzt. Seit der Nachricht fragt sich die Fangemeinde, ob The Witcher diesen Wechsel ansprechen wird oder nicht. Inzwischen gibt es mehr und mehr Hinweise darauf, wie der Wechsel vonstattengehen wird.

Gerücht: Spricht The Witcher Staffel 4 das veränderte Äußere von Geralt direkt an?

Wenn es darum geht, eine Neubesetzung für eine etablierte Rolle in den Kanon aufzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei Marvel entschied man sich in den Fällen von Don Cheadle in Iron Man 2 und Harrison Ford in Captain America 4: Brave New World dafür, die Figuren einen Kommentar abgeben zu lassen. Für The Witcher könnte der Wechsel sogar in der Story zementiert werden.

Wie What's on Netflix im Juni berichtete, soll der Wechsel bereits im Staffelauftakt angesprochen werden. Da dies keine offizielle Angabe des Inhalts der 4. Staffel ist, ist die Info mit Vorsicht zu genießen! Demnach macht die Serie dafür einen Sprung in die Zukunft. In dieser wird die Figur Nimue (Eve Ridley) vorgestellt, die großes Interesse an den Legenden von Geralt (Liam Hemsworth), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) hat. Zu ihrem Glück kommt Stribog (Clive Russell) in ihr Dorf und kann von den Abenteuern der drei Legenden erzählen.

Während der Erzählung unterbrechen die zuhörenden Kinder ihn immer wieder und werfen ein, was sie über die Geschichten gehört haben. Visuell wird das Ganze mit einer Montage untermalt, die sich immer wieder verändert, je öfter die Kinder neue Fragen stellen.

Diese Idee würde erklären, weshalb Liam Hemsworth Szenen aus früheren Staffeln noch einmal gedreht hat. Stribog erzählt somit offiziell die Geschichte, wie sie wirklich stattgefunden hat, und die ersten drei Staffeln würden auf diese Weise eine Version von Geralts Legende zeigen, die im Laufe der Zeit verändert wurde.

Diese Vorgehensweise erlaubt nicht nur den Wechsel des Darstellers, sondern auch einige Charakterzüge. Damit wäre auch erklärt, weshalb sich Geralt in den letzten Staffeln auch anders verhält als bisher. Im Trailer wird bereits deutlich, dass Liam Hemsworth den Hexer weniger stoisch angelegt hat, als es bei Henry Cavill der Fall war.

Der Trailer zu The Witcher Staffel 4:

The Witcher - S04 Trailer (Deutsch) HD

Viele Fans werden sich sicher daran stören, schließlich war Henry Cavill für sie definierend in der Rolle. Wie sich die Veränderungen tatsächlich auswirken, wissen wir aber erst ab dem 30. Oktober 2025, wenn die 4. Staffel auf Netflix erscheint.

Mehr zum Thema: Warum Henry Cavill wirklich gegangen ist, könnt ihr hier nachlesen

In den letzten beiden Staffeln werden die Hexer-Bücher 3 bis 5 verarbeitet. In der 4. Staffel erleben die Hauptfiguren Geralt, Ciri und Yennefer ihre Abenteuer zum Großteil getrennt voneinander. Zuletzt ist Ciri ohne Geralt in Nilfgaard gelandet, wo sie die Ratten getroffen hat, eine Verbrecherbande aus Elfen, denen sie sich anschließt.

Geralt wurde unterdessen schwer verletzt und findet sich im Wald Brokilon wieder. Von da aus stellt er eine Truppe zusammen, mit der er sich auf die Suche nach Ciri begibt. Unterdessen wird Yennefer in einen Konvent von Zauberinnen aufgenommen, die die Geschicke des Kontinents in ihrem Sinne zum Besseren lenken und sich gegen den Verräter Vilgefortz wehren wollen.