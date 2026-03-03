Heldinnen bei Pluto TV: Streamt Filme, Serien und Shows zum Weltfrauentag komplett kostenlos [Anzeige]

Am 8. März wird wie jedes Jahr der Weltfrauentag gefeiert. Aus diesem Anlass hat Pluto TV ein kuratiertes Programm mit Heldinnen aller Art für euch zusammengestellt, das ihr auf verschiedenen Kanälen kostenlos streamen könnt. Filme mit starken Protagonistinnen, Shows über faszinierende Frauen und noch viel mehr erwarten euch.
Wir sind Heldinnen: Das perfekte Programm zum internationalen Frauentag bei Pluto TV
Fantastische Filme über Frauen findet ihr im März unter dem Banner Outstanding Women in Movies beim Sender Pluto TV Movies. Von Audrey Hepburn im Romantik-Klassiker Ein Herz und eine Krone, über Halle Berry im modernen Horror-Thriller Gothika, bis hin zu Sally Field, Julia Roberts und Dolly Parton im gefeierten Melodram Magnolien aus Stahl.
Große Autorinnen und Literaturverfilmungen sind euer Fall? Dann versorgt Pluto TV euch unter anderem mit Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes und Susan Sarandon in Betty und ihre Schwestern (von Regisseurin Gillian Armstrong) oder der Charlotte Brontë-Adaption Jane Eyre mit Samantha Morton in der Titelrolle.
Darf es noch etwas mehr Frauenpower sein? Für Lacher am laufenden Band ist Die Nanny von und mit der unvergleichlichen Fran Drescher den ganzen Tag auf ihrem eigenen Kanal für euch da. Und auch der queere Meilenstein The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben ist mit einem eigenen Sender vertreten.
Hier das kostenlose Programm bei Pluto TV Movies bis zum Weltfrauentag:
Freitag, 6 März 2026:
- 07:35 Uhr – Ein Herz und eine Krone
- 09:51 Uhr – Music of the Heart
- 12:18 Uhr – From the Heart
- 13:54 Uhr – Finding Love in Mountain View
- 15:29 Uhr – Music of the Heart
- 17:56 Uhr – Ein Herz und eine Krone
- 20:12 Uhr – Cat Ballou - Hängen sollst du in Wyoming
- 22:03 Uhr – Gothika
- 23:52 Uhr – The Stolen
- 01:47 Uhr – Paper Moon
Samstag, 7. März 2026:
- 05:53 Uhr – Music of the Heart
- 08:20 Uhr – Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe
- 10:16 Uhr – Johnny Guitar - Wenn Frauen hassen
- 12:16 Uhr – Glaubensfrage
- 14:18 Uhr – Harriet, die kleine Detektivin
- 16:18 Uhr – Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe
- 18:14 Uhr – Johnny Guitar - Wenn Frauen hassen
- 20:14 Uhr – Magnolien aus Stahl - Die Stärke der Frauen
- 22:26 Uhr – Mein Körper für ein Pokerspiel
- 00:19 Uhr – Tigermilch
- 02:18 Uhr – Zeit der Zärtlichkeit
Sonntag, 8. März 2026:
- 04:54 Uhr – Jane Eyre
- 07:00 Uhr – Betty und ihre Schwestern
- 09:11 Uhr – Margarete Steiff
- 10:52 Uhr – Cassie - Eine verhexte Hochzeit
- 12:28 Uhr – Jane Eyre
- 14:33 Uhr – Betty und ihre Schwestern
- 16:45 Uhr – Margarete Steiff
- 18:26 Uhr – Cassie - Eine verhexte Hochzeit
- 20:02 Uhr – My Fair Lady
- 22:20 Uhr – Blue Steel
- 01:20 Uhr – Election
- 03:23 Uhr – Sprich mit mir
Nicht nur fiktive Frauen stehen im Rampenlicht
Starke Frauen in Filmen sind wunderbar, aber bei Pluto TV bekommen auch jene ihren Platz im Rampenlicht, die uns im wahren Leben begeistern und inspirieren. Etwa auf den Sendern BVB Frauen oder DAZN Heldinnen.
Zum Weltfrauentag gibt es aber auch noch folgende Channels mit spannendem Content:
- Frauen im Fokus beim Sender Pluto TV Reportagen befasst sich mit Heldinnen, die die Welt verändert oder verbessert haben. Egal, ob als Umweltaktivistinnen, Journalistinnen oder Politikerinnen.
- Frauen im Rampenlicht beim Sender Pluto TV Popkultur hingegen zeigt euch Einblicke ins Leben popkulturell relevanter Frauen, von Stars über Royals bis hin zu Autorinnen.
Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streaming-Dienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo. Über ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV mit Internetzugang könnt ihr Pluto TV direkt über die Website oder per App ganz einfach empfangen.
