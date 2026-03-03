Heldinnen bei Pluto TV: Streamt Filme, Serien und Shows zum Weltfrauentag komplett kostenlos [Anzeige]

Im März steht bei Pluto TV rund um den internationalen Frauentag alles im Zeichen außergewöhnlicher Heldinnen. Streamt kostenlos verschiedene Programme über empowerte Protagonistinnen.

Am 8. März wird wie jedes Jahr der Weltfrauentag gefeiert. Aus diesem Anlass hat Pluto TV ein kuratiertes Programm mit Heldinnen aller Art für euch zusammengestellt, das ihr auf verschiedenen Kanälen kostenlos streamen könnt. Filme mit starken Protagonistinnen, Shows über faszinierende Frauen und noch viel mehr erwarten euch.

Wir sind Heldinnen: Das perfekte Programm zum internationalen Frauentag bei Pluto TV

Fantastische Filme über Frauen findet ihr im März unter dem Banner Outstanding Women in Movies beim Sender Pluto TV Movies. Von Audrey Hepburn im Romantik-Klassiker Ein Herz und eine Krone, über Halle Berry im modernen Horror-Thriller Gothika, bis hin zu Sally Field, Julia Roberts und Dolly Parton im gefeierten Melodram Magnolien aus Stahl.

Große Autorinnen und Literaturverfilmungen sind euer Fall? Dann versorgt Pluto TV euch unter anderem mit Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes und Susan Sarandon in Betty und ihre Schwestern (von Regisseurin Gillian Armstrong) oder der Charlotte Brontë-Adaption Jane Eyre mit Samantha Morton in der Titelrolle.

Darf es noch etwas mehr Frauenpower sein? Für Lacher am laufenden Band ist Die Nanny von und mit der unvergleichlichen Fran Drescher den ganzen Tag auf ihrem eigenen Kanal für euch da. Und auch der queere Meilenstein The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben ist mit einem eigenen Sender vertreten.

Hier das kostenlose Programm bei Pluto TV Movies bis zum Weltfrauentag:

Freitag, 6 März 2026:

07:35 Uhr – Ein Herz und eine Krone

09:51 Uhr – Music of the Heart

12:18 Uhr – From the Heart

13:54 Uhr – Finding Love in Mountain View

15:29 Uhr – Music of the Heart

17:56 Uhr – Ein Herz und eine Krone

20:12 Uhr – Cat Ballou - Hängen sollst du in Wyoming

22:03 Uhr – Gothika

23:52 Uhr – The Stolen

01:47 Uhr – Paper Moon





Samstag, 7. März 2026:

05:53 Uhr – Music of the Heart

08:20 Uhr – Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe

10:16 Uhr – Johnny Guitar - Wenn Frauen hassen

12:16 Uhr – Glaubensfrage

14:18 Uhr – Harriet, die kleine Detektivin

16:18 Uhr – Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe

18:14 Uhr – Johnny Guitar - Wenn Frauen hassen

20:14 Uhr – Magnolien aus Stahl - Die Stärke der Frauen

22:26 Uhr – Mein Körper für ein Pokerspiel

00:19 Uhr – Tigermilch

02:18 Uhr – Zeit der Zärtlichkeit





Sonntag, 8. März 2026:

04:54 Uhr – Jane Eyre

07:00 Uhr – Betty und ihre Schwestern

09:11 Uhr – Margarete Steiff

10:52 Uhr – Cassie - Eine verhexte Hochzeit

12:28 Uhr – Jane Eyre

14:33 Uhr – Betty und ihre Schwestern

16:45 Uhr – Margarete Steiff

18:26 Uhr – Cassie - Eine verhexte Hochzeit

20:02 Uhr – My Fair Lady

22:20 Uhr – Blue Steel

01:20 Uhr – Election

03:23 Uhr – Sprich mit mir

Nicht nur fiktive Frauen stehen im Rampenlicht

Starke Frauen in Filmen sind wunderbar, aber bei Pluto TV bekommen auch jene ihren Platz im Rampenlicht, die uns im wahren Leben begeistern und inspirieren. Etwa auf den Sendern BVB Frauen oder DAZN Heldinnen.

Zum Weltfrauentag gibt es aber auch noch folgende Channels mit spannendem Content:

Frauen im Fokus beim Sender Pluto TV Reportagen befasst sich mit Heldinnen, die die Welt verändert oder verbessert haben. Egal, ob als Umweltaktivistinnen, Journalistinnen oder Politikerinnen.

beim Sender Pluto TV Reportagen befasst sich mit Heldinnen, die die Welt verändert oder verbessert haben. Egal, ob als Umweltaktivistinnen, Journalistinnen oder Politikerinnen. Frauen im Rampenlicht beim Sender Pluto TV Popkultur hingegen zeigt euch Einblicke ins Leben popkulturell relevanter Frauen, von Stars über Royals bis hin zu Autorinnen.

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streaming-Dienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo. Über ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV mit Internetzugang könnt ihr Pluto TV direkt über die Website oder per App ganz einfach empfangen.



