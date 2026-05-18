Henry Cavill und Guy Ritchie sorgen für die Kino-Überraschung des Jahres: In the Grey ist ein richtig guter Actionfilm geworden

Guy Ritchies neuer Actionfilm In the Grey mit Henry Cavill und Jake Gyllenhaal läuft jetzt im Kino. Aller negativen Vorzeichen zum Trotz ist er ein richtig guter Film geworden.

In Guy Ritchies britischer Brust schlagen mehrere Herzen. Bekannt geworden ist der Kultregisseur für Gangsterkomödien wie Bube Dame König GrAs und Snatch - Schweine und Diamanten, später drehte er Blockbuster wie King Arthur: Legend of the Sword und Aladdin. Inzwischen changiert er zwischen dem Action-Spaß von Operation Fortune und dem ernsthaften Thriller-Tonfall von The Covenant hin und her. Ab sofort läuft sein neuester Film im Kino: In the Grey mit Henry Cavill und Jake Gyllenhaal.

Selbst als Guy Ritchie-Fan habe ich mich kaum auf In the Grey gefreut: Zwei Jahre lang lagerte er im Giftschrank, der Trailer sah nach irrelevanter Krimi-Komödie aus. Umso größer war meine Überraschung im Kino: Der Film ist nicht eine Sekunde langweilig und schon jetzt einer der besten Action-Blockbuster des Jahres. Ab morgen gibt es ihn auf der Leinwand zu sehen.

Henry Cavill soll eine Milliarde Dollar zurückholen: Darum geht's in In the Grey

In the Grey dreht sich um die beiden Spezialagenten Sid (Cavill) und Bronco (Gyllenhaal), die im Auftrag ihrer Chefin Rachel (Eiza González) eine Milliarde US-Dollar zurückbringen sollen: Die hat nämlich der Fiesling Manny Salazar (Carlos Bardem) von einem Geschäftskonglomerat geborgt – und weigert sich nun, sie wieder herauszurücken.

Schaut hier den Trailer zu In the Grey:

In the Grey - Trailer (Deutsch) HD

Das wäre alles vielleicht kein Problem, aber Verbrecherboss Salazar hat sich mit seiner Privatarmee auf einer kleinen Insel verschanzt, deren Polizei ebenfalls auf seiner Gehaltsliste steht. Sid, Bronco und Rachel müssen jeden Schritt genauestens planen, um den Auftrag lebendig zu Ende bringen zu können.

In the Grey verschenkt keine Sekunde und fordert volle Aufmerksamkeit

Gleich in den ersten Sekunden wird klar, wie schnell In the Grey seine Geschichte erzählt. In rasanter Abfolge präsentiert Ritchie die Prämisse des Films und die Planungen von Rachel und ihrem Team: Vorgänger werden ermordet, Ölbohrinseln sabotiert, Winkeladvokaten mitsamt Vorzimmer-Gorilla eingeschüchtert. An In the Grey ist kein Gramm Fett. Jede Entwicklung passiert so platzsparend wie möglich und so charmant wie nötig. Langeweile kann hier keine aufkommen.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wer den Trailer gesehen und irgendeine lässige Gangster-Kriegs-Komödie mit flapsigen Sprüchen und verrückten Figuren erwartet hat, liegt falsch. In the Grey ist ein ernsthafter Actionfilm. Ritchie stellt seinen oft genutzten Style over Substance-Ansatz hier auf den Kopf – und feuert die Substanz im Schnellfeuer-Stakkato auf das Publikum ab.

Das bedeutet aber nicht, dass In the Grey oder seinen Figuren der Charme fehlt. Sie haben exakt so viel, wie sie brauchen. Und selbst auf Hochgeschwindigkeit entwickeln Sid und Bronco eine großartige spitzbübische Chemie. Auch Nebenfiguren wie Salazars rechte Hand Axel – Kristofer Hivju als augenzwinkernde Referenz an Charles Dances Killer aus Last Action Hero – bekommen ihre kleinen, witzigen Momente, aber jede Sekunde ist dem Fortgaloppieren der Story untergeordnet. In the Grey ist ein Meisterstück an Effizienz.

In the Grey bietet perfekt inszenierte Action

Das bliebe alles vielleicht nur eine Fingerübung, aber die perfekt inszenierte Action füllt das effizient aufgebaute Story-Skelett mit Fleisch. Sid, Bronco, Rachel und ihr Team planen den Feldzug gegen Salazar bis ins letzte Detail – komplett mit Flugzeugen, Sprengstoff, Panzerfäusten, Motorradjagden, Falltüren und jeder Menge Schießereien. Am Ende ist es einfach ein Genuss, wenn der fein säuberlich komponierte Plan dann abgewickelt wird.

Die Action selbst, etwa wenn das Team um Rachel in einer Bar von einer kleinen Soldatenarmee überrascht wird, ist atemlos inszeniert. Packend und bedrohlich wirken die Szenarien, jeder Schuss und Schlag sitzt, stilistisch hat In the Grey mehr mit Heat zu tun als mit Ritchies inhaltlich vergleichbarer Klamotte The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Das Resultat ist so geradlinig wie ein Faustschlag, in seinem dramaturgischen Purismus vergleichbar mit Filmen wie Mad Max: Fury Road. 100 Minuten geht er und muss er gehen, nicht eine Sekunde länger. Und so endet er dann nur knapp nach Abschluss der Hauptstory, ohne weitere Ausführungen, Augenzwinkern, Post-Credit-Scenes oder sonstigen Quatsch.

Es wirkt ein bisschen, als hätte sich Ritchie zur Inspiration Kriegs-Abenteuerfilme wie Die Kanonen von Navarone oder Die Wildgänse kommen angesehen. In the Grey ist ein Film, der sich nicht groß erklärt, sondern sofort mit der Arbeit beginnt. Besser kann ein Action-Fan den Kino-Abend jedenfalls kaum verbringen.

In the Grey läuft ab dem 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos.