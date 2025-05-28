James Bond zwang Henry Cavill, einen Fantasy-Hit abzulehnen – und er verlor gleich doppelt

Henry Cavill wollte unbedingt James Bond spielen. Seiner Liebe zu 007 opferte er sogar das Angebot einer Hauptrolle in einem großen Fantasy-Kracher der 2000er.

Henry Cavills Wunsch, James Bond zu spielen, ist wohlbekannt. Als Mitte der 2000er ein neuer Darsteller für den Agenten gesucht wurde, ordnete er seinem 007-Ziel alles unter. Unter anderem auch das Angebot, die Hauptrolle im Fantasy-Spektakel 300 zu übernehmen.

Henry Cavill bekam weder James Bond noch Fantasy-Rolle in 300

Wie 300-Regisseur Zack Snyder (Watchmen) 2011 gegenüber Entertainment Weekly erklärte, war Cavill sein Favorit für die Hauptrolle des Spartiaten-Führers Leonidas. Der wollte aber verfügbar bleiben, da er auf die 007-Rolle und seine erste James Bond-Produktion James Bond 007 - Casino Royale hoffte.

Wie der Schauspieler im Gespräch ausführt, kam er dem großen Agenten-Auftritt sehr nah, verlor wegen seines jungen Alters aber gegen Daniel Craig. Damit ging er gleich doppelt leer aus, denn Snyder hatte die 300-Hauptrolle längst Gerard Butler zugesprochen.

Es ist längst nicht das einzige Mal, dass Henry Cavill eine große Rolle verpasste. Für viele Fans ist er noch immer ein Wunschkandidat für den 007-Posten. Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass Cavill von Amazon für Bond 26 besetzt wird.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.



