Henry Cavills vergessener Actionfilm erscheint in 6 Tagen: Fans warten seit Jahren auf ihn

Henry Cavill, Guy Ritchie und Jake Gyllenhaal haben sich für einen Agenten-Thriller und Actionfilm zusammengetan, der jetzt endlich kurz vor dem Kinostart steht.

Es dauert nun nicht mehr lange, bis ihr Henry Cavill als eine Art James Bond im Kino sehen könnt, obwohl aus dem Traum, ihn als "echten" James Bond zu sehen, nie etwas geworden ist. Guy Ritchies In the Grey startet in sechs Tagen im Kino und hat neben dem Highlander-Darsteller auch noch Jake Gyllenhaal und Eiza González zu bieten.

Darum geht's in Guy Ritchies Agenten-Action In the Grey mit Henry Cavill

Bronco (Jake Gyllenhaal) und Sid (Cavill) agieren genau dort, wo es brenzlig wird. Im moralischen Zwischenbereich, wo es kein Gut und Böse, kein Richtig und Falsch, kein Schwarz und Weiß, sondern nur Grautöne gibt – in the grey eben.

In diesem Fall hier müssen sie mit Hilfe ihrer Handlerin und Kontaktperson (Eiza González) dem Bösewicht Salazar (Carlos Bardem) eine Milliarde US-Dollar abluchsen, die der gestohlen haben soll. Dumm nur, dass er auf seiner eigenen Privatinsel lebt und sich zum Schutz eine kleine Privatarmee hält.

Hier könnt ihr euch den deutschsprachigen In the Grey-Trailer ansehen:

In the Grey - Trailer (Deutsch) HD

In the Grey stellt nach Codename U.N.C.L.E. und The Ministry of Ungentlemanly Warfare schon die dritte Zusammenarbeit von Henry Cavill mit dem Kultregisseur Guy Ritchie (Snatch) dar. Dieses Mal ist aber wohl nicht alles so glatt gegangen wie erhofft. Der aktuelle Actionfilm soll eigentlich schon seit Längerem fertig sein, kommt jetzt aber erst ins Kino.

Die Gründe dafür bleiben unklar. Gerüchten zufolge soll es wohl vor allem Termin- und Vertriebsschwierigkeiten gegeben haben. Offiziell bestätigt ist davon aber nichts. Fest steht jedenfalls, dass die lange Wartezeit jetzt ein Ende hat.

Wann kommt In the Grey ins Kino?

Es dauert jetzt nur noch ein paar wenige Tage: In the Grey startet am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos auf der großen Leinwand. Neben Henry Cavill, Jake Gyllenhaal und Eiza González sind unter anderem auch Kristofer Hivju (Game of Thrones) und Rosamund Pike (I Care A Lot) in dem lange verschollenen Agenten- und Actionfilm zu sehen.

Henry Cavill hat aber auch sonst noch alle Hände voll zu tun: Er wirkt beispielsweise an Enola Holmes 3 und einem neuen Highlander-Film mit, arbeitet aber auch nach wie vor noch an einem Warhammer 40K-Projekt sowie an Amazons Voltron-Verfilmung.