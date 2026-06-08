Wenn ihr Herr der Ringe bei Netflix streamt, seid ihr falsch und verpasst die beste Fassung

Die Fantasy-Trilogie Der Herr der Ringe kann man jetzt auch bei Netflix streamen. Allerdings nur in einer Version, in der so manch wichtiger Mittelerde-Moment fehlt.

Menschen mit Netflix-Abo haben seit dieser Woche die Möglichkeit, die wohl beste Fantasy-Trilogie aller Zeiten zu streamen. Die Rede ist natürlich von Peter Jacksons bahnbrechender Der Herr der Ringe-Filmreihe, die ab 2001 das lange als unverfilmbar geltende Meisterwerk aus der Feder von J.R.R. Tolkien auf die Leinwand brachte.

Aber streamt die Ringkrieg-Trilogie in der originalen Kinofassung? Oder in den viel längeren Extended Editions, denen man zumindest bei einem der drei Filme den Vorzug geben sollte?

Der Herr der Ringe streamt als kürzere Kinofassung auf Netflix

Zum Verdruss vieler Mittelerde-Nerds ist die Herr der Ringe-Reihe leider nur in der sehr viel kürzeren Kinofassung auf Netflix enthalten. Das macht einen gewaltigen Laufzeitunterschied pro Film:

Vor allem beim dritten und letzten Film, Die Rückkehr des Königs, fällt es schwer, auf die Extended Version zu verzichten. Nur in dieser Fassung sehen wir den wahren Showdown zwischen unseren Held:innen und dem zu Saurons Seite übergelaufenen Zauberer Saruman. Etwas, das Schauspieler Christopher Lee der Produktion und Peter Jackson sehr übel genommen hatte. In der Kinofassung hört man Gandalf (Ian McKellen) nur kurz aus dem Off sagen, dass sein böser Kollege von nun an im Orthanc-Turm Isengards verweilen muss. Gar nicht zauberhaft.

Die Kinofassungen von Herr der Ringe haben manchmal aber auch etwas für sich. So fließt der erste Film, Die Gefährten, in der kürzeren Fassung etwas besser vom Schnitt her und lässt eine bestimmte Überraschung besser wirken: Während wir nämlich in der Extended Edition erneut an Frodos (Elijah Wood) wertvolles Mithril-Kettenhemd erinnert wurden, während wir schon kurz vor der Konfrontation in den Minen von Moria stehen, haben wir es in der Kinoversion längst vergessen, wenn der kleine Hobbit vom Höhlentroll aufgespießt wird – und wundersamerweise überlebt.

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Falls ihr aber doch lieber die längeren Versionen streamen wollt, die lauter Extra-Mythologie aus dem Legendarium von Tolkien liefern ...

Wo man die längeren Extended Editions von Herr der Ringe streamen kann

Die längeren Fassungen von Die Gefährten, Die zwei Türme und Die Rückkehr des Königs findet ihr im Abo des hierzulande neuen Streamingdienstes HBO Max. Darüber hinaus gibt es sie nur als Kauftitel bei Amazon, Apple und Co. oder natürlich als physische Heimvideofassung von Warner Bros. Insgesamt erwarten euch dann fast drei Stunden mehr Laufzeit, die für viele spätestens beim Rewatch auf der Tagesordnung steht.