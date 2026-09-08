Herr der Ringe-Serie enthüllt auf Staffel 3-Bild erstmals Elronds menschlichen (!) Zwilling

Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht stellt auf einem neuen Staffel 3-Bild jemanden vor, den wohl nur eingefleischte Herr der Ringe-Fans kennen: Elronds Bruder Elros.

Wer Das Silmarillion nicht gelesen hat, dürfte davon überrascht sein: Doch einer der berühmtesten Herr der Ringe-Elben, Bruchtal-Gründer Elrond, hat einen Zwilling. Noch dazu einen, der ein Mensch ist. Sein Auftritt in der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wurde nun mit einem ersten Bild der Zwillingsbrüder Elrond und Elros erstmals auch visuell bestätigt.

Elrond und Elros: Herr der Ringe-Star Robert Aramayo zeigt sich auf Staffel 3-Bild erstmals in seiner Doppelrolle

Robert Aramayo ist seit Staffel 1 in der prominenten Rolle von Elb Elrond Teil von Die Ringe der Macht. Dass er neben der berühmten Herr der Ringe-Figur in Staffel 3 auch dessen Zwillingsbruder Elros spielen würde, ist schon länger durchgesickert. Doch bei Polygon hat die Amazon-Serie nur erstmals ein Bild der äußerlich gleichen und doch komplett verschiedenen Geschwister veröffentlicht:

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Elrond ist weit mehr als nur der Herr von Bruchtal. Auf alle, die nur Peter Jacksons Filme und Amazons Die Ringe der Macht kennen, warten in Tolkiens Vorlage einige Überraschungen zu Elrond, die den Halbelben nicht nur als Galadriels Schwiegersohn entlarven, sondern ihn auch als Vater von zwei weiteren Söhnen neben Tochter Arwen zeigen. Die größte Enthüllung dürfte aber sein, dass Elrond einen menschlichen Zwillingsbruder besitzt, den die Serie nun in Staffel 3 in einem Rückblick einführen wird.

Vor Die Ringe der Macht Staffel 3: Elronds Bruder Elros erklärt

Elronds und Elros Eltern, Vater Earendil und Mutter Ewing, waren beide Halbelben, was ihre Kinder ebenfalls zu Halbelben machte. Nach einem Richterspruch des Vala Manwë durfte Elros sein Schicksal im Ersten Zeitalters von Mittelerde jedoch frei wählen und entschied sich gegen die Unsterblichkeit. Er wurde also zum Menschen. Sein Bruder Elrond hingegen wählte den Weg der Elben und lebte viele Jahrhunderte länger als sein Zwilling. Das erste Bild der eineiigen Zwillinge zeigt den Moment, in dem Elros Elrond erzählt, dass er sich für die Sterblichkeit entschieden hat. Damit verlor Elrond laut Showrunner John D. Payne "die Person, die ihm am nächsten stand".

Trotzdem hatte Elros ein sehr langes Leben und erreichte viel: Er wurde der Gründer und erste König des Inselkönigreichs Númenor, einem Geschenk der Valar, nach dem Sieg über Saurons bösen Vorgänger Morgoth. Dort regierte er unter dem Titel Tar-Minyatur 410 Jahre lang. Hier begründete der im Zweiten Zeitalter schließlich mit 500 Jahren verstorbene Elros ein edles Menschengeschlecht, aus dem später auch Aragorns Vorfahr Elendil (Lloyd Owen) mit seinen Söhnen Isildur (Maxim Baldry) und Anarion (neu in Staffel 3: Andrew Richardson) hervorging.

Robert Aramayos Doppel-Auftritt als Elros wird Staffel 3 wird wahrscheinlich verhältnismäßig kurz ausfallen, aber von Bedeutung sein: Denn um dem im ersten Trailer schon geteasten Aufstieg Saurons etwas entgegenzusetzen, brauchen die Elben menschliche Verbündete und gehen dafür nach Númenor (wie Set-Bilder schon zeigten). Der Ort atmet den Geist einer Person und dürfte Erinnerungen wachrufen: "Númenor ist Elros, so wie Bruchtal Elrond ist", erklärte Aramayo vorab.

Am 11. November 2026 kehrt Die Ringe der Macht mit Staffel 3 zu Amazon Prime Video zurück. Dann werden wir sicher noch mehr über die Brüder erfahren. Fans können sich außerdem auf die Heimkino-Veröffentlichung von Staffel 1 und 2 als DVD, Blu-ray und 4K freuen.

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