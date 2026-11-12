Elijah Wood äußert sich erstmals zu Frodo-Rückkehr im neuen Herr der Ringe-Kinofilm: "Plötzlich sind 27 Jahre vergangen und du bist wieder mittendrin"

Elijah Wood wird in seiner Paraderolle als Frodo Beutlin nächstes Jahr im neuen Herr der Ringe-Film auftreten. Bei Moviepilot erfahrt ihr, was er gerade über seine Rückkehr gesagt hat.

Fans von Der Herr der Ringe werden gerade auf Amazon Prime mit der frisch gestarteten 3. Staffel der Mittelerde-Serie Die Ringe der Macht versorgt. Noch etwas länger dauert die Wartezeit auf den neuen großen Kinofilm The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, der im Dezember 2027 starten soll.

Auch wenn er sich lange nicht offiziell dazu äußern wollte, steht mittlerweile fest, dass Frodo Beutlin-Star Elijah Wood darin noch einmal in seiner beliebten Rolle auftreten wird. Jetzt hat er erstmals selbst mit der Presse darüber gesprochen, wie sich die Herr der Ringe-Rückkehr für ihn anfühlt.

Elijah Wood beschreibt Herr der Ringe-Rückkehr als "wunderschön und surreal"

Zuerst war es Herr der Ringe-Star Ian McKellen, der die Auftritte von zwei Figuren namens Gandalf und Frodo im kommenden Kinofilm ausplauderte. Auch wenn Wood das Comeback vor einigen Monaten noch immer nicht offiziell bestätigen wollte, ließ er sich von Deadline gerade erste Infos zu seiner Frodo-Rückkehr entlocken. Im Rahmen der Premiere von Yellowjackets Staffel 4 sagte er:

Es war wunderschön und surreal und so, als wäre gar keine Zeit vergangen. Es fühlte sich an, als würde man in der Zeit zurückreisen. Man schaut an sich herab – und da ist so eine Art Muskelgedächtnis: Man erkennt die eigenen Füße in genau dieser Haltung wieder. Man kennt diese Kleidung. Und dieses Gefühl ist einfach unglaublich. Es versetzt einen regelrecht zurück in die Vergangenheit. Plötzlich sind 27 Jahre vergangen und du bist wieder mittendrin.

Hier könnt ihr euch den Interview-Clip mit Wood selbst anschauen:

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The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wird von Gollum-Darsteller Andy Serkis als Regisseur inszeniert und spielt zeitlich zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Gandalf und Aragorn wollen Gollum finden, bevor Sauron ihnen zuvorkommt und diesem durch Folter entscheidende Informationen über Bilbos Ring entlockt.

Auf Instagram hat Serkis, der Gollum in seinem neuen Herr der Ringe-Film natürlich auch wieder selbst per Motion-Capture-Verfahren spielen wird, vor einigen Wochen erste Eindrücke und Bilder vom Set geteilt:

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Wann startet der neue Herr der Ringe-Kinofilm?

Fans der epischen Fantasy-Saga müssen sich noch etwas länger als ein Jahr gedulden. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum startet in Deutschland am 16. Dezember 2027 in den Kinos. So wie einst Peter Jacksons Trilogie wird auch der neue Film für viele ein Advent- oder Weihnachtserlebnis werden.

Bei Amazon Prime stehen seit gestern, dem 11. November, die ersten vier Folgen aus Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zum Streamen bereit. Die nächsten beiden Episoden folgen am 18. November, während Folge 7 und 8 dann am 25. November veröffentlicht werden. Wenn ihr mehr Lust auf die Herr der Ringe-Trilogie habt, könnt ihr die drei Filme zurzeit bei Netflix im Abo streamen.