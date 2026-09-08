Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht stellt in Folge 5 der 3. Staffel jemanden vor, den vorher nur eingefleischte Herr der Ringe-Fans kannten: Elronds Bruder Elros. Wir erklären seine Bedeutung.

Wer Das Silmarillion nicht gelesen hat, dürfte davon überrascht sein: Doch einer der berühmtesten Herr der Ringe-Elben, Bruchtal-Gründer Elrond, hatte einen Zwilling. Noch dazu einen, der ein Mensch war. Sein Auftritt in Episode 5 der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erklärt die besondere Beziehung der Zwillingsbrüder Elrond und Elros mit einer Rückblende 1000 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Elrond und Elros: Herr der Ringe-Star Robert Aramayo spielt in Staffel 3 eine Doppelrolle

Robert Aramayo ist seit Staffel 1 in der prominenten Rolle von Elb Elrond Teil von Die Ringe der Macht. Dass er neben der berühmten Herr der Ringe-Figur in Staffel 3 auch dessen Zwillingsbruder Elros spielen würde, ist schon länger durchgesickert. Nun sehen wir in Folge 5 in einem Flashback das letzte Treffen der Brüder, die sich äußerlich gleichen und doch komplett verschiedenen Geschwister waren:

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Elrond ist weit mehr als nur der Herr von Bruchtal. Auf alle, die nur Peter Jacksons Filme und Amazons Die Ringe der Macht kennen, warten in Tolkiens Vorlage einige Überraschungen zu Elrond. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass der Halbelb nicht nur Galadriels Schwiegersohn ist, sondern auch Vater zweier Söhne neben Tochter Arwen? Die größte Enthüllung dürfte in der Amazon-Serie aber sein, dass Elrond einen menschlichen Zwillingsbruder besitzt, den die Serie nun auftreten lässt.

Vor Die Ringe der Macht Staffel 3: Elronds Bruder Elros erklärt

Elronds und Elros Eltern, Vater Earendil und Mutter Ewing, waren beide Halbelben, was ihre Kinder ebenfalls zu Halbelben machte. Nach einem Richterspruch des Vala Manwë durfte Elros sein Schicksal im Ersten Zeitalters von Mittelerde jedoch frei wählen und entschied sich gegen die Unsterblichkeit. Er wurde also zum Menschen. Sein Bruder Elrond hingegen wählte den Weg der Elben und lebte viele Jahrhunderte länger als sein Zwilling. Das erste bildliche Auftritt der eineiigen Zwillinge zeigt den Moment, in dem Elros Elrond erzählt, dass er sich für die Sterblichkeit entschieden hat. Die runden Ohre anstelle der spitzen Elbenohren liefern den Beweis. Damit verlor Elrond laut Showrunner John D. Payne "die Person, die ihm am nächsten stand".

Trotzdem hatte Elros ein (für einen Menschen) sehr langes Leben und erreichte viel: Er wurde der Gründer und erste König des Inselkönigreichs Númenor, das ihm die Valar nach dem Sieg über Saurons bösen Vorgänger Morgoth schenkten. Dort regierte er unter dem Titel Tar-Minyatur 410 Jahre lang. Hier begründete der im Zweiten Zeitalter schließlich mit 500 Jahren verstorbene Elros ein edles Menschengeschlecht, bevor er den Tod als "Geschenk" empfing. Aus seiner Linie gehen später auch Aragorns Vorfahr Elendil (Lloyd Owen) mit seinen Söhnen Isildur (Maxim Baldry) und Anarion (neu in Staffel 3: Andrew Richardson) hervor.

Robert Aramayos Doppel-Auftritt als Elros wird Staffel 3 fällt wie erwartet zu Beginn von Folge 5 verhältnismäßig kurz aus, ist aber von großer Bedeutung: Denn um dem im ersten Trailer schon geteasten Aufstieg Saurons etwas entgegenzusetzen, brauchen die Elben menschliche Verbündete und gehen dafür nach Númenor (wie Set-Bilder schon zeigten). Der Ort atmet den Geist einer Person und dürfte Erinnerungen wachrufen: "Númenor ist Elros, so wie Bruchtal Elrond ist", erklärte Aramayo vorab. Und das Auftauchen des Ebenbilds ihres Gründers dürfte die Númenorer nicht kalt lassen.

Am 25. November 2026 kehrt Die Ringe der Macht mit Folge 7 sowie der letzten (8.) Folge von Staffel 3 zu Amazon Prime Video zurück.

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