Herr der Ringe-Genie Peter Jackson hat seit 12 Jahren keinen Kinofilm mehr gedreht – und das hat einen traurigen Grund

Seit der Hobbit-Trilogie hat Peter Jackson keinen Spielfilm mehr in die Kinos gebracht. Der Tod eines engen Freundes und Kollegen warf den Regisseur völlig aus der Bahn.

Peter Jackson hat mit der Herr der Ringe-Trilogie Geschichte geschrieben. 17 Oscars konnten die drei Fantasyfilme gewinnen und noch heute zählen sie für viele zu den besten Filmen aller Zeiten. Danach verfilmte Jackson das Fantasy-Abenteuer King Kong, bevor er sich für die Hobbit-Trilogie Anfang der 2010er Jahre zurück nach Mittelerde begab.

Danach ist es jedoch ruhig um den Meisterregisseur aus Neuseeland geworden, denn seitdem hat kein neuer Spielfilm von Jackson die große Leinwand erreicht. Jetzt enthüllte der Filmemacher den traurigen Grund dahinter.

Peter Jackson hat "Spielfilme gemieden": Herr der Ringe-Regisseur trauerte um engen Freund und Kameramann

Der Herr der Ringe: Die Gefährten feiert dieses Jahr 25. Jubiläum und ist zu diesem Anlass mit den zwei Fortsetzungen erneut in zahlreichen Kinos dieser Welt zu sehen. Vor den Filmen erscheint eine Videobotschaft von Jackson, in der er mitunter anspricht, was ihm all die Jahre auf dem Herzen lag.

So verstarb der australische Kameramann Andrew Lesnie am 27. April 2015 an einem Herzinfarkt. Peter Jackson, der über acht Filme hinweg mit Lesnie zusammenarbeitete und diesen als engen Freund zählte, traf diese Nachricht hart:

Andrew Lesnie [...] kam, um Herr der Ringe zu drehen. Ich hatte ihn vorher noch nie getroffen, aber er blieb. Und das war so etwas wie eine Partnerschaft, wenn man so will, denn die Beziehung zwischen Regisseur und Kameramann ist sehr intensiv.

Wir stritten und diskutierten über Dinge, aber auf eine gute Art und Weise. Und da ich Einzelkind bin, war Andrew für mich wie ein Bruder. Dann erlitt er einen schweren Herzinfarkt und starb. Er war noch nicht sehr alt, und es war ein schwerer Schlag für mich, Andrew aus meinem Leben zu verlieren.

Seht hier die Videobotschaft von Peter Jackson:

Tatsächlich habe sich Jackson daraufhin von Spielfilmen als Regisseur abgewandt. Zwar war er unter anderem als ausführender Produzent an dem Film Mortal Engines: Krieg der Städte beteiligt und realisierte Dokumentarfilme wie They Shall Not Grow Old und The Beatles: Get Back. Doch mit einem neuen Kameramann zusammanzuarbeiten mied Jackson unterbewusst, wie er weiter erklärte:

Rückblickend fällt mir auf, dass ich Spielfilme gemieden habe, weil ich dafür mit jemand anderem zusammenarbeiten müsste, der nicht Andrew ist. [...] Das Ergebnis ist, dass ich seit elf oder zwölf Jahren keinen Spielfilm mehr gedreht habe, weil ich dafür eine Beziehung zu einem anderen Kameramann aufbauen müsste.

Nach 12 Jahren: Peter Jackson will ins Kino zurückkehren

Für alle Fans hat Peter Jackson am Ende jedoch auch noch eine frohe Botschaft mitgebracht. So verkündete er, dass er "neue Filme machen" werde: "Der Tag kommt immer näher."

Um welche Projekte es sich hier genau handelt, ist bisher ungewiss. Bereits 2025 erklärte der Regisseur, dass er an drei neuen Drehbüchern arbeite. Ob damit auch eine weitere Rückkehr nach Mittelerde in den Sternen steht, bleibt abzuwarten. Als nächstes erscheint nach dem Fantasy-Universum von J.R.R. Tolkien der Film The Hunt for Gollum, an dem Jackson als ausführender Produzent beteiligt ist. Regie führt Gollum-Darsteller Andy Serkis.