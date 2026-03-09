Herr der Ringe-Gerücht: Netflix-Star soll jungen Aragorn in The Hunt for Gollum spielen

Mit The Hunt for Gollum befindet sich aktuell ein neuer Herr der Ringe-Film in Arbeit. Darin soll Aragon eine wichtige Rolle spielen. Jetzt gibt es ein spannendes Gerücht zur Neubesetzung der beliebten Figur.

Über zwei Jahre ist es her, dass wir erstmals von der Existenz von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum erfahren haben. Unter der Regie von Andy Serkis entsteht aktuell ein neuer Film aus dem Mittelerde-Universum, das einst von Peter Jackson mehr als eindrucksvoll im Live-Action-Gewand auf die Leinwand gebracht wurde.

Der neue Film soll eng mit Jacksons Trilogie verknüpft sein. Genau genommen spielen die Ereignisse parallel zu Der Herr der Ringe: Die Gefährten – nämlich in dem Zeitraum zwischen Bilbos Geburtstag und dem Aufbruch nach Bruchtal. Konkret bedeutet das: Wir bekommen einige vertraute Figuren zu Gesicht.

Netflix-Star Leo Woodall angeblich als junger Aragorn im neuen Herr der Ringe-Film gecastet

Gollum ist bereits im (vorläufigen) Titel verankert. Auch Gandalf und Frodo sollen in dem Film eine wichtige Rolle spielen – genauso wie Aragorn. Doch wer spielt den Waldläufer im neuen Teil? Schon länger ist bekannt, dass Viggo Mortensen wohl nicht in der Rolle zurückkehren wird, die ihn im Kino unsterblich gemacht hat.

Stattdessen gibt es jetzt ein neues Gerücht zu The Hunt for Gollum, das einen deutlich jüngeren Schauspieler ins Gespräch bringt: Leo Woodall soll laut dem gut vernetzten Scooper Daniel Richtman im Gespräch sein. Offiziell bestätigt ist das Casting allerdings nicht. Wir sollten das Gerücht also mit sehr großer Vorsicht genießen.

Woodall stammt aus Großbritannien hat hat sich bisher vor allem durch die romantische Netflix-Serie Zwei an einem Tag und die 2. Staffel von The White Lotus einen Namen gemacht. Im Kino war er derweil mit Bridget Jones – Verrückt nach ihm vertreten. Zudem spielt er eine Nebenrolle im Film Nürnberg, der im Mai startet.

Sollte Woodall tatsächlich den Part des jungen Aragorn erhalten, hätten wir hier das erste große Recasting für The Hunt of Gollum. Interessant ist das deswegen, weil bei anderen prominenten Figuren offenbar auf die vertrauten Stars gesetzt wird. So hat Ian McKellen etwa seine Beteiligung als Gandalf mehr oder weniger indirekt bestätigt.

Wann startet The Hunt for Gollum im Kino?

Warner Bros. hat The Hunt for Gollum als großen Fantasy-Event-Blockbuster am 16. Dezember 2027 positioniert. Damit bleibt der Film der Herr der Ringe-Tradition treu und entführt uns pünktlich zur Weihnachtszeit nach Mittelerde.