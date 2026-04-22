Herr der Ringe-Gerücht zerschmettert: Die Ringe der Macht geht noch dieses Jahr weiter

Manchen Berichten und Gerüchten zufolge, soll die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht erst 2027 mit Staffel 3 auf Amazon weitergehen. In Wahrheit liegt das Startdatum wohl schon viel näher.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist eine jener Fantasyserien, zwischen deren Staffeln gerne mal Jahre vergehen – allein schon wegen der aufwendigen Postproduktion. Zwischen Kapitel 1 und 2 waren es fast genau zwei Jahre und bis zur 3. Season sollte es laut einigen Quellen sogar noch länger dauern.

Wie der Hollywood Reporter jetzt aber exklusiv in Erfahrung gebracht haben will, lässt Staffel 3 der Mittelerde-Serie wohl doch nicht bis 2027 auf sich warten. Das Wiedersehen mit Harfüßen, Elben und Orks steht also früher an, als einige Berichte und Gerüchte meinten.

Amazon plant Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht für 2026 ein

Wie das verlässliche Branchenblatt aus sicherer Quelle gehört haben will, soll Amazons Fantasy-Spektakel der Showrunner Patrick McKay und John D. Payne bereits im Laufe des aktuellen Jahres mit Staffel 3 aufwarten. Damit sind wir wieder bei einem Abstand von ziemlich genau zwei Jahren zwischen den Seasons.

Staffel 3 von Die Ringe der Macht setzt mehrere Jahre nach dem letzten Finale ein. Der Krieg zwischen Sauron (Charlie Vickers) und den Elben ist jetzt in vollem Gange und eines der schicksalhaftesten Ereignisse in der Geschichte von Mittelerde nimmt seinen Lauf: Der dunkle Herrscher macht sich daran, den Einen Ring zu schmieden, mit dem er in der Lage sein könnte, sich die Völker der Welt Untertan zu machen.

Neben wiederkehrenden Charakteren wie Galadriel (Morfydd Clark) und Elrond (Robert Aramayo) soll gerüchteweise sogar ein Ork als neuer Charakter eingeführt werden. Und für wirklich alle Infos bezüglich Cast, Crew und mehr solltet ihr regelmäßig in unseren ständig aktualisierten Alleswisser-Artikel zu Die Ringe der Macht Staffel 3 reinschauen.

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Noch mehr Mittelerde-Fantasy auf der großen Leinwand

J.R.R. Tolkiens Legendarium wird nicht nur für den TV-Bildschirm adaptiert. Derzeit sind zusätzlich zwei Fantasy-Filmprojekte in Arbeit. Zum einen The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum von und mit Andy Serkis, das die Suche nach seinem garstigen Ex-Ringträger während Die Gefährten filmisch ausschmückt. Zum anderen Shadow of the Past, das 14 Jahre nach Ende des Ringkriegs in die Die Rückkehr des Königs ansetzen soll.

Der Gollum-Film hat sogar schon einen festen Starttermin und soll in Deutschland am 16. Dezember 2027 auf der Kinoleinwand landen. Auch hierzu haben wir einen Alleswisser-Artikel.

Und wer es lieber gruselig statt fantasievoll hat ...

Podcast: Die besten Stephen King Verfilmungen aller Zeiten

Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen King-Adaption der letzten 50 Jahre:

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Insgesamt 17 spannende Empfehlungen stellen wir euch vor. Von historischen Zeitreisen über nervenaufreibende Psycho-Thriller bis hin zu schaurigen Gruselalbträumen: Die besten Filme und Serien nach Stephen King-Vorlage sind längst nicht nur auf Horror begrenzt und bieten fantastische Geschichten über Genregrenzen hinweg.