Kaum endet die 3. Staffel von Die Ringe der Macht, kündigt sich das nächste Projekt aus dem Herr der Ringe-Kosmos an. Ein neues Video bereitet uns auf den Kinofilm The Hunt for Gollum vor.

Mittelerde-Abenteuer haben wir in den vergangenen Jahren vor allem bei Amazon Prime erlebt. Bald dürfen wir aber auch wieder auf der großen Leinwand in das von J.R.R. Tolkien geschaffene Fantasy-Universum eintauchen. Mit The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum befindet sich aktuell der nächste Kinofilm in Arbeit.

Der hat nun einen Meilenstein hinter sich gebracht: Die Dreharbeiten sind offiziell zu Ende. Die letzte Klappe ist gefallen. Jetzt geht es in die Postproduktion. Um dieses Ereignis zu feiern, wurde ein Video veröffentlicht, das humorvoll hinter die Kulissen führt. Offenbar ist Gollum noch nicht bereit, seinen Trailer zu verlassen.

Herr der Ringe: Der Gollum-Film ist offiziell im Kasten

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – End of Production Teaser (English) HD

Gespielt wird Gollum erneut von Andy Serkis. Der hat den Ringsüchtigen schon in der Herr der Ringe-Trilogie mit der damals bahnbrechenden Motion-Capture-Technologie zum Leben erweckt, ehe er ihn für die Hobbit-Verfilmung zurückbrachte. Beim Hobbit fungierte Serkis zudem als Second-Unit-Director. Nun baut er diese Rolle aus.

Andy Serkis ist der Regisseur von The Hunt for Gollum. Damit beerbt er Peter Jackson, der die bisherigen Live-Action-Adaptionen von Tolkiens Werk für das Studio Warner Bros. ins Kino brachte. Jackson ist weiterhin als Produzent involviert – zusammen mit Fran Walsh und Philippa Boyens, die zudem am Drehbuch beteiligt waren.

Die Geschichte von The Hunt for Gollum soll sich parallel zu den Ereignissen von Der Herr der Ringe: Die Gefährten abspielen. In diesem Zuge bekommen wir einige vertraute Figuren zu Gesicht. Ian McKellen kehrt als Gandalf zurück, Elijah Wood ist als Frodo am Start und Lee Pace nimmt einmal mehr den Part von Thranduil auf.

Auch Aragorn gehört zur Geschichte, wird allerdings nicht mehr von Viggo Mortensen gespielt. Stattdessen schlüpft Fifty Shades of Grey-Star Jamie Dornan in die Rolle. An seine Seite gesellen sich Kate Winslet als Marigol, Anya Taylor-Joy als Seren und Leo Woodall als Halvard. Diese drei Figuren kennen wir bisher noch nicht.

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Wann startet The Hunt for Gollum im Kino?

Etwas mehr als ein Jahr müssen wir uns noch gedulden. The Hunt for Gollum startet am 16. Dezember 2027 in den deutschen Kinos. Damit bleibt sich das Franchise seiner Weihnachtstradition treu. Schon die Herr der Ringe- und Hobbit-Filme belagerten als große Event-Blockbuster den Dezember ihres jeweiligen Erscheinungsjahres.