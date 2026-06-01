Herr der Ringe-Legende Andy Serkis stößt zu einer der besten Fantasyserien: Sie geht in 2 Tagen bei Amazon weiter

Andy Serkis ist vor allem durch seine ikonische Motion Capture-Rolle als Gollum bekannt geworden. Seine raue Stimme wird bald in einer anderen epischen Fantasywelt bei Amazon zu hören sein.

Fantasyfans dürften jauchzen vor Freude. Nicht nur kehrt eine der besten Fantasyserien der letzten Jahre diese Woche zurück, sondern der Cast wird um Der Herr der Ringe-Star Andy Serkis verstärkt. Der britische Schauspieler und Regisseur wird als neue Stimme bei dem Amazon-Animationshit The Legend of Vox Machina zu hören sein.

The Legend of Vox Machina geht mit der Stimme von Herr der Ringe-Ikone Andy Serkis in die 4. Staffel

Eine Woche vor Staffelstart wurde ein Reel auf Instagram hochgeladen, in dem der Cast von Critical Role, den Köpfen hinter Vox Machina, eine Neuigkeit verkündet hat. Diese Nachricht dürfte viele Fans erfreuen. Sam Riegel, der bei Critical Role für seine einzigartigen T-Shirts bekannt ist, eröffnete dem Publikum, dass Andy Serkis eine Sprechrolle in der Fantasyserie übernommen hat.

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Wie Polygon berichtete, reiht sich Serkis neben anderen neuen Stimmen wie Wayne Brady und Kevin Michael Richardson ein. Welche Rolle Serkis übernehmen wird, ist bislang noch geheim. Wir werden also abwarten müssen, bis die neuen Folgen verfügbar sind. Und das ist schon bald: Die 4. Staffel startet am 04. Juni 2026 bei Amazon Prime Video.

Staffel 4 startet bald: Darum lohnt sich The Legend of Vox Machina für alle Fantasy-Fans

Mit The Legend of Vox Machina wird die erste Kampagne von Critical Role als Animationsserie umgesetzt. Wie die Staffeln zuvor erwarten uns 12 Folgen, von denen jeweils 3 Folgen pro Woche veröffentlicht werden. Falls ihr The Legend of Vox Machina noch nicht kennt, wird es also höchste Zeit, denn es handelt sich um eine der derzeit besten Fantasyserien.

Bei der Fantasyserie, die sich vorwiegend an ein erwachsenes Publikum richtet, geht es um eine Gruppe von Außenseitern. Sie nennen sich Vox Machina und sind letztlich nur eine saufende und prügelnde, siebenköpfige Söldner:innentruppe. Aus der Not heraus beschließen sie, ihre Welt vor dunklen Mächten zu retten.

Moviepilot-Autorin Sophia Rosenberger hat in ihrer Empfehlung zusammengefasst, was die Serie so besonders macht:

The Legend of Vox Machina basiert auf dem privaten Dungeons and Dragons-Abenteuer einer Gruppe professioneller Synchronsprecher. Sie greift also auf Figuren zurück, die nicht einfach nur aus der Luft gegriffen und niedergeschrieben, sondern jahrelang aktiv gelebt wurden. Das spürt man jede Sekunde. Alle Beziehungen der Figuren sind authentisch, ihre Probleme real – und der Humor oft böse und zum Schreien komisch.

Bei Moviepilot steht The Legend of Vox Machine bei einer sehr hohen Bewertung von 7,8 Punkten. Bei der IMDb reicht es sogar für eine 8,4. Fantasy-Begeisterte und Fans von Außenseiter:innengeschichten sollten also unbedingt einschalten.

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Wie geht es nach Staffel 3weiter? Achtung, Spoiler für Staffel 1 bis 3: Staffel 4 wird etwa ein Jahr nach dem Ende der 3. Staffel einsetzen. Nachdem Vox Machina die Chroma Conclave besiegt haben, sind sie ihre eigenen Wege gegangen. In der kommenden Staffel müssen sie sich jedoch wieder zusammenfinden, um neue Gegner und Gefahren zu überwinden.

Und laut Sam Riegel könnte es sein, dass die Guten dieses Mal nicht gewinnen werden.