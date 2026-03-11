Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson ist reicher, als ihr denkt: Rihanna und Beyoncé haben weniger Vermögen

In der aktuellen Forbes-Liste der reichsten Promis hat es Der Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson sogar in die Top 10 geschafft. Das liegt vor allem am Verkauf eines bedeutenden Unternehmens.

Alljährlich veröffentlicht das amerikanische Forbes-Magazin Listen mit den reichsten Menschen der Welt. Neben den Unternehmer:innen zählt dazu auch ein Top-Ranking der vermögendsten Promis, zu denen Regisseur:innen, Musiker:innen oder Sportler:innen gehören.

In der Forbes-Liste der reichsten Promis 2026 gibt es neben einem neuen Spitzenreiter über Star Wars-Erfinder George Lucas für manche Filmfans womöglich eine Überraschung zu entdecken. Peter Jackson hat es als Regisseur der Der Herr der Ringe- und Der Hobbit-Trilogie sogar in die Top 10 geschafft. Das liegt aber an einem anderen Grund.

Peter Jackson hat ein Vermögen von fast 2 Milliarden Dollar

Laut Forbes verfügt Jackson auf Platz 9 der reichsten Promis 2026 über ein Vermögen von stolzen 1,9 Milliarden Dollar. Damit ist der Filmemacher reicher als beispielsweise Action-Legende Arnold Schwarzenegger (1,2 Milliarden Dollar), Avatar-Regisseur James Cameron (1,1 Milliarden Dollar) oder die Popstars Rihanna und Beyoncé (jeweils 1 Milliarde Dollar).

Die Forbes-Zahlen stammen immer aus Schätzungen und stellen nicht zwangsläufig das tatsächliche Vermögen der jeweiligen Personen dar.

Peter Jackson verdankt Vermögen dem Verkauf von Firmenabteilung

Der Großteil von Jacksons hohem Vermögen stammt auf jeden Fall nicht nur von seinen Verdiensten als Regisseur, auch wenn der Finanzsegen damit zusammenhängt. 2021 hat er die Abteilung zur Entwicklung von digitalen Special-Effects-Werkzeugen und Technologien aus der von ihm mitgegründeten Firma Weta Digital für rund 1,6 Milliarden Dollar an das Unternehmen Unity Technologies verkauft. Mittlerweile heißt die Firma Weta FX.

Die bahnbrechenden Effekte von Weta kamen zum Beispiel bei Jacksons Herr der Ringe-Trilogie und seinem King Kong-Film von 2005 sowie in James Camerons Avatar-Filmen zum Einsatz.