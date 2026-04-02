Herr der Ringe-Serie bereitet für Staffel 3 angeblich Sauron-Duell vor, das niemand kommen sah

Die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht soll noch dieses Jahr zurückkehren und soll dabei einen Kampf entfesseln, der uns um das Leben eines Fanlieblings bangen lässt.

Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird im zweiten Halbjahr 2026 ihre 3. Staffel veröffentlichen. Bisher hat uns das große Fantasy-Abenteuer noch keine Bilder oder Trailer zum Wiedersehen gezeigt, trotzdem ist schon einiges bekannt. Das neueste Gerücht sagt nun sogar ein unerwartetes Sauron-Duell voraus.

Gefährliches Herr der Ringe-Duell: In Staffel 3 soll Sauron im Zwergen-Königreich Streit anzetteln

Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie wird sich dem weiteren Aufstieg Saurons (Charlie Vickers) in Mittelerde widmen. In Staffel 2 setzte der Bösewicht in Eregion den Elben schwer zu, nun hat der geschickte Manipulator weitere Ringe zu verteilen. Laut der für ihre häufig zuverlässigen Leaks bekannten Seite Fellowship of Fans soll ihn sein Weg dabei ins Zwergenreich Khazad-dûm führen, wo es zur Konfrontation mit einem Fanliebling kommt.

Angeblich soll Staffel 3 eine direkte physische Auseinandersetzung zwischen Sauron und Durin IV. (Owain Arthur) beinhalten. Die zwei waren sich schon in Folge 6 von Staffel 2 begegnet, als Sauron in Gestalt von Annatar König Durin III. (Peter Mullan) um mehr Mithril ersuchte und abgewiesen wurde. Nachdem der alte König im Kampf gegen den Balrog gefallen ist, dürfte Sauron nun erneut versuchen, seinen Einfluss mithilfe von Ringen bei den Zwergen geltend zu machen.

Doch weiß Prinz Durin nach dem Zeitsprung in Staffel 3 um Saurons wahre Identität? Am Ende von Staffel 2 schwor Elronds bester Freund den Ringen ab. Doch nicht alle Zwerge dürften der Machtversuchung widerstehen können.

Wie FoF herausgefunden haben will, kommt in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie Durins Bruder nach Khazad-dûm, um Durins Thronanspruch anzufechten. Die Uneinigkeit der Zwergenherrscher dürfte durch den verderbenden Einfluss der mächtigen Ringe noch verstärkt werden (z.B. bewirken Zwergenringe mehr Gier nach Schätzen). Und seit Elbenschmied Celebrimbors Fall wissen wir, wie gut Sauron geheime Wünsche ausnutzen und zu seinen Gunsten wenden kann.

Bestätigt ist all das von offizieller Seite natürlich noch nicht, weshalb es wie alle Gerüchte mit Vorsicht zu genießen ist. Trotzdem scheint die Ringe der Macht-Rückkehr mit diesem Konflikt in Staffel 2 erneut politisch zu werden. Offenbar stellt sich Durin IV. Sauron (handgreiflich) in den Weg, nachdem er sich zuletzt gegenüber seinem Charme immun zeigte – aber bedeutet das, dass wir jetzt um eine der beliebtesten Ringe der Macht-Figuren zittern müssen?

Wann startet die 3. Staffel von Die Ringe der Macht?

Das Duell Durin vs. Sauron ist nicht die einzige spannende Entwicklung, die für Staffel 3 (gerüchteweise) in Stellung gebracht wird. Unter anderem soll uns bei der Fantasy-Rückkehr auch ein Ork als neue Hauptfigur erwarten und Elrond verdoppelt werden.

Ein offizielles Startdatum hat Amazon für die 3. Staffel noch nicht bekanntgegeben. Wir rechnen aber mit einer neuerlichen Mittelerde-Reise im Herbst 2026, was den bisherigen Zweijahrestakt der Prime-Großproduktion einhalten würde.