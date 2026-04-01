Herr der Ringe-Serie kehrt dieses Jahr zurück: Startdatum und erstes Bild zu Ringe der Macht Staffel 3 enthüllt

Amazons Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht kehrt im November zurück. Neben dem genauen Startdatum gibt es auch ein erstes Sauron-Bild aus Staffel 3 zu sehen.

Herr der Ringe-Serie schlägt in Staffel 3 ein dunkles Kapitel auf

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video zurück. Jetzt hat der Streamer dasenthüllt. Season 3 der Fantasy-Serie und präsentiert im ersten Einblick eine düstere Vision von Mittelerde.

Die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 11. November 2026 bei Amazon Prime. Daneben hat der Streamer ein erstes Bild aus der neuen Season von Sauron geteilt, das ihr hier sehen könnt:

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Dass Krieg im Mittelerde von Die Ringe der Macht unvermeidlich ist, wissen Herr der Ringe-Fans schon lange. Staffel 1 von Amazons großer Fantasy-Serie führte uns in die Zeit von Saurons (Charlie Vickers) Aufstieg zur Macht zurück. Staffel 2 gipfelte schließlich in der Schlacht von Eregion, wo die Ork-Armee des Bösewichts die Elben beinahe auslöschte.

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Nun haben Elrond (Robert Aramayo) und seine überlebenden Verbündeten sich nach einem mehrjährigen Zeitsprung in Bruchtal einen versteckten Zufluchtsort aufgebaut, während Sauron die Welt zunehmend zu beherrschen droht. Nur ein Bündnis mit den Menschen von Númenor könnte ihn jetzt noch stoppen. Galadriel und Arondir (Morfydd Clark und Ismael Cruz Córdova) begeben sich zudem mit einem ungewöhnlichen Begleiter auf die Reise.

Auch Ärger im Zwergenkönigreich ist unvermeidlich, wenn Durins Bruder seinen Thronanspruch unterminiert und die Zwergenringe das Volk von Khazad-dûm in Versuchung führen. In Staffel 3 dürfte Sauron außerdem die Menschenringe an zukünftige Nazgûl verteilen und könnte ein Bündnis mit dem Dunklen Zauberer (Ciarán Hinds) schließen, der nun blau trägt. Ob Gandalf (Daniel Weyman) und die Harfüße auf der Suche nach dem Auenland dagegen ankommen?

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