Herr der Ringe-Serie soll in Staffel 3 verblüffende neue Hauptfigur einführen – sie könnte die Perspektive auf Mittelerde komplett verändern

Noch dieses Jahr soll die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht zu Amazon kommen. Nun könnte eine große Neuerung für Mittelerde durchgesickert sein: ein Ork als Hauptfigur.

Auch wenn es in den letzten Wochen still um Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht geworden war und die Dreharbeiten längst abgeschlossen sind, läuft im Hintergrund die Postproduktion zu Staffel 3 der Amazon-Serie auf Hochtouren. Nun ist ein aufregendes Ork-Gerücht für die Fantasy-Rückkehr durchgesickert.

Die Ringe der Macht: Zwei Elben reisen in Staffel 3 mit einem Ork als Gefährten

In Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie wird Sauron versuchen, sich Mittelerde endgültig zu unterwerfen. Mit einer Elrond-Doppelrolle und Neuzugang Jamie Campbell Bower, der Set-Verbote brach, sind schon vielversprechende Aussichten für Staffel 3 zu uns durchgedrungen. Die für ihre häufig zuverlässigen Leaks bekannte Seite Fellowship of Fans will nun ein neues spannendes Gerücht erfahren haben, was natürlich (wie alles von offizieller Seite Unbestätigte) mit Vorsicht zu behandeln ist. Als logische Entwicklung für die Fantasy-Rückkehr ist es aber so spannend, dass wir es euch nicht vorenthalten wollen.

Neben Komplikationen im Zwergenkönigreich zwischen Durin (Owain Arthur) und seinem den Thron anfechtenden Bruder sowie einer direkten Konfrontation zwischen Sauron und Durin IV will FoF von einer veränderten Ork-Dynamik erfahren haben: Offenbar reisen Galadriel und Arondir in Staffel 3 mit einem Ork durch Mittelerde. Ob als Bündnispartner oder Gefangener wissen wir nicht. Es soll jedoch ein Ork sein, der zu einem echten Charakter der Herr der Ringe-Serie ausgebaut werden könnte.

In Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie waren die Orks gemäß Tolkiens Vorlage stets böse Handlanger, die trotz kurzer Spotlights auf einzelne Gesichter und Namen selten große Individualität an den Tag legten. Die Amazon-Serie Die Ringe der Macht verlegte sich hingegen schon in den ersten Staffeln darauf, die lichtscheuen Mittelerde-Bewohner aus ihrer schwarz-weißen Ecke zu holen. Hier gab es schon Ork-Frauen und sogar -Babys zu sehen. Auch dass statt CGI-Figuren (wie noch in der Hobbit-Trilogie) erneut auf Make-up und Prothesen gesetzt wurde, machte sie wieder nahbarer.



Mit Ex-Elb Adar als Vater der Orks (gespielt von Joseph Mawle bzw. Sam Hazeldine) wurde Tolkiens klare Trennlinie zwischen Gut und Böse in den ersten zwei Staffeln weiter aufgeweicht. Statt nur seelenlose Killer zu sehen, rückte die Serie Adars "Kinder" ins Licht einer leidgeprüften, zu düsteren Zwecken erschaffenen Spezies. Diese neue Seite der Orks könnte nun mit einer eigenständigen Figur noch tiefer erforscht werden.

Saurons Kontrolle über die Orks ist nach Adars Tod offenbar noch nicht gefestigt (wie schon ein paar Deserteure vor der großen Schlacht in Staffel 2 zeigten). Adar begriff die Orks als seine Familie. In Saurons Hierarchie sind sie eher Kanonenfutter (bzw. Pfeilfutter), was für weiteren Unmut sorgen könnte, wenn er mit ihnen Mittelerde erobern will. Könnten einige von ihnen dafür sogar ihren tief verwurzelten Hass auf die Elben überwinden?

Endlich ein Ork als Hauptfigur in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie?

Die Ringe der Macht deckte in den ersten zwei Staffeln viele Völker Mittelerdes mit Hauptfiguren ab: Harfuß Nori, Zauberer Gandalf, Elb Arondir, Zwerg Durin, Mensch Isildur und viele mehr. Obwohl durchaus schon Orks mit Namen in der Amazon-Serie vorkamen (z.B. Glûg, Lurka, Snaghûl, Khruge, Zhor, Borzag) überdauerten die wenigsten mehrere Folgen.

Das könnte sich nun ändern. Auch wenn an Galadriels (Morfydd Clark) und Arondirs (Ismael Cruz Córdova) neuem Reisegefährten noch kein konkreter Name oder Schauspieler geknüpft ist, legt die geleakte Meldung eine nuanciertere Ork-Perspektive in Staffel 3 nahe.

Wer könnte diese erste Ork-Hauptfigur verkörpern? Robert Strange (Das Rad der Zeit) spielte in Die Ringe der Macht schon acht (!) verschiedene Orks – mal mit, mal ohne Namen – und hätte sich eine größere Ork-Rolle damit auf jeden Fall verdient. Oder kehrt vielleicht Herr der Ringe-Star Jed Brophy erneut als Ork zurück? Auch eine komplette Neubesetzung ist natürlich möglich.

Um mehr zu dem mysteriösen neuen (oder vielleicht sogar schon eingeführten?) Ork zu erfahren, müssen wir notgedrungen bis zum Start von Staffel 3, voraussichtlich im Herbst 2026 bei Amazon, warten. Oder zumindest bis zum ersten Trailer, der derzeit auch noch aussteht.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

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Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?