Neuer Herr der Ringe-Film angeblich pausiert: Das steckt hinter der Schock-Nachricht

Der kürzlich angekündigte Herr der Ringe-Film The Lord of the Rings: Shadow of the Past hat angeblich den Pausenknopf gedrückt. Bei uns erfahrt ihr, was der Grund dafür sein soll.

Herr der Ringe-Fans hatten in letzter Zeit gleich mehrfach Grund zur Freude. Nachdem die Dreharbeiten zum neuen Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum mittlerweile offiziell in Neuseeland an den Start gegangen sind, wurden wir vor wenigen Monaten mit der Nachricht überrascht, dass bereits ein weiterer Film aus Mittelerde in Entwicklung ist.

The Lord of the Rings: Shadow of the Past wurde als neuer Kinofilm angekündigt, der von Stephen Colbert sowie dessen Sohn gemeinsam mit Herr der Ringe-Drehbuchautorin Philippa Boyens geschrieben werden soll. Jetzt muss das Projekt jedoch angeblich einen großen Rückschlag einstecken.

Angebliche Probleme beim neuen Herr der Ringe-Film Shadow of the Past

Wie die Website Knight Edge Media von internen Quellen erfahren haben will, soll die Arbeit an dem neuen Herr der Ringe-Film Shadow of the Past vorerst pausiert worden sein. Die Entscheidung soll mit der Übernahme von Warner Bros. durch Paramount in Zusammenhang stehen, die seit wenigen Tagen unter dem neuen gemeinsamen Banner Skydance verkehren.

Wie das Outlet berichtet, soll das Vertrauen von Skydance in die Marke Herr der Ringe deutlich schwächer ausfallen, als noch von Warner Bros. allein vor einigen Jahren. Michael De Luca und Pamela Abdy, die 2023 für das Studio gemeinsam mit Peter Jackson neue Projekte für das Universum beschlossen haben, sind nun nicht mehr Teil des Unternehmens.

Dazu soll das enttäuschende Einspielergebnis des Animationsfilms Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ins Gewicht fallen, der laut Box Office Mojo weltweit nur knapp 20 Millionen US-Dollar einspielen konnte und damit weit hinter den Erwartungen zurückblieb. So wolle das neue Studio nun erst einmal abwarten, wie sich der neue Film The Hunt for Gollum an den Kinokassen schlägt, bevor die Dreharbeiten zu Shadow of the Past aufgenommen werden.

Die Nachricht hinterlässt auch in Hinblick auf Drehbuchautor Stephen Colbert einen bitteren Beigeschmack, der Anfang des Jahres von dem US-Sender CBS von seiner Late Show nach kritischen Äußerungen gegenüber der Trump-Regierung gefeuert wurde. CBS gehörte damals zu Paramount, jetzt gehört der Sender zu Skydance. Inwiefern die neuen Entwicklungen zum Herr der Ringe-Film mit der schwierigen Beziehung zwischen Colbert und Skydance in Zusammenhang stehen, kann nur gemutmaßt werden.

Wie Warner Bros. in einem offiziellen Statement gegenüber Knight Edge Media klar gemacht hat, befinde sich Shadow of the Past jedoch weiterhin in Entwicklung und liege nicht völlig auf Eis. So soll auch weiterhin an Drehbuchentwürfen gearbeitet werden.



Aufatmen: The Hunt for Gollum kommt auf jeden Fall

Auch wenn wir aktuell noch um die Zukunft von Shadow of the Past bangen müssen, dürfen wir uns definitiv auf einen neuen Herr der Ringe-Film freuen: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wird aktuell gedreht und soll planmäßig am 16. Dezember 2027 in den Kinos starten.