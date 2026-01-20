Herr der Ringe-Star Elijah Wood enthüllt ikonischen Moment, der beinahe nie passiert wäre – das Meme kennen alle

Eine beliebte Szene aus dem ersten Herr der Ringe-Film entwickelte sich zum Meme. Laut Darsteller Elijah Wood war sie ursprünglich gar nicht eingeplant.

Meisterwerke sind ebenso Produkte des Zufalls wie des Talents und des Willens. Tausende von Elementen etwa mussten ineinandergreifen, um die Herr der Ringe-Trilogie zu dem zu machen, was sie heute für Millionen von Fans ist: die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten. Manch gefeierten Moment sollte es ursprünglich gar nicht geben – etwa die berühmte Szene mit dem Satz "Na gut, dann behalte deine Geheimnisse." So hat es Elijah Wood nun erklärt.

Eine kleine Der Herr der Ringe-Szene wurde über Nacht zum Meme

Die Sequenz spielt sich zu Beginn von Der Herr der Ringe: Die Gefährten ab: Gandalf (Ian McKellen) ist im Auenland eingetroffen und hat Frodo (Wood) begrüßt. Der zerbricht sich aufgrund des seltsamen Verhaltens seines Onkels Bilbo (Ian Holm) den Kopf. Schließlich sieht er Gandalf verdächtigend an, als wisse der um Bilbos mysteriöse Pläne. Der Zauberer aber antwortet nicht, was der Hobbit mit einem "Na gut, dann behalte deine Geheimnisse" (engl. "Alright then, keep your secrets") quittiert.

Mit einer zeitlichen Verzögerung von ganzen 16 Jahren entwickelte sich die Szene ab 2017 international zum Meme, wie Know Your Meme beschreibt: Als Reaktion auf eine geheimniskrämerische Person verwendeten Fans den Satz ab diesem Zeitpunkt in rauen Mengen.

Frodos Satz sollte gar nicht im ersten Der Herr der Ringe-Film landen

Wie Frodo-Darsteller Elijah Wood jetzt enthüllte, sollte die kurze Einstellung, in der er den Satz sagt, eigentlich aber gar nicht im Film landen: "Diese Szene wurde während der Pickups gedreht", zitiert ihn Collider aus einem Gespräch mit Fans. "Sie ist nicht während der ursprünglichen Dreharbeiten entstanden."

Bei Pickups handelt es sich um nachträgliche Aufnahmen. Sie werden beispielsweise angesetzt, wenn in einer Szene technische Fehler passiert sind oder für das Verständnis einer Sequenz eine neue Einstellung auf ein Detail notwendig ist.

Warum genau in diesem Falle ein Pickup nötig war, ist nicht bekannt – womöglich hatte der Austausch zwischen Gandalf und Frodo einfach nicht den richtigen Rhythmus und musste um ein paar Sekunden in die Länge gezogen werden. Gut, dass es passiert ist – unzählige Fantasy-Fans hätten sonst ein bisschen weniger zu lachen gehabt.