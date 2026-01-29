Herr der Ringe-Star Sean Astin spielt den Gandalf der Zeitreisen: Neues Sci-Fi-Spektakel spielt eindeutig auf Fantasy-Trilogie an

In einem kommenden Sci-Fi-Abenteuer ist Herr der Ringe-Star Sean Astin als weiser Mentor zu sehen, der dem Protagonisten einen Ring anvertraut. Der Zeitreisefilm erscheint im Februar in den USA.

Der Nachfolger Gandalfs ist nicht etwa Frodo, sondern Sam. So wirkt es jedenfalls mit Blick auf den Sci-Fi-Kracher Matter of Time, der im Februar in den USA erscheinen soll. Wie der erste Trailer bereits zeigt, ist darin Herr der Ringe-Darsteller Sean Astin zu sehen, der dem Helden einen mächtigen Ring präsentiert.

Herr der Ringe-Star Sean Astin steht in Sci-Fi-Spektakel mit seiner Tochter vor der Kamera

Matter of Time dreht sich um den Videospielentwickler Charlie Fleck (Ben Stillwell), der im Stress seiner Arbeit versinkt und sich permanent wünscht, mehr Zeit zu haben. Da kommt ihm sein Mentor Gibbs (Astin), der kauzige Besitzer eines Spielzeugladens, zu Hilfe: Er übergibt ihm einen Ring, mit dem er die Zeit anhalten kann.

Durch das mächtige Spielzeug ist Charlie in der Lage, alle Anforderungen seines Jobs spielend zu meistern und endlich das Ansehen zu genießen, das er sich gewünscht hat. Aber die Nutzung des Rings hat auch seine Schattenseiten – insbesondere für Charlies Freundeskreis.

Ein weiser, kauziger Mentor? Eine schwere Prüfung? Ein mächtiger Ring, der den Träger gegen seine Freunde aufhetzt? Das wird vielen Fantasy-Fans bekannt vorkommen. Tatsächlich sind die Parallelelen zur Herr der Ringe-Trilogie so offensichtlich, dass sie auch in einer kurzen Szene des Trailers Erwähnung finden: Charlie spricht Sean Astins Figur direkt darauf an, als er ihm vorhält, dass "ein magischer Ring nicht alle Probleme löst".

Sean Astin ist im Übrigen nicht der einzige Herr der Ringe-Star, der für Matter of Time vor der Kamera stand: Ihn begleitet 23 Jahre nach dem Ende der Trilogie auch seine Tochter Ali Astin. In Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs spielte sie eine Tochter seiner Figur Sam.

Wann kommt Matter of Time ins Kino?

Matter of Time wird am 27. Februar 2026 in den US-Kinos erscheinen. Einen deutschen Starttermin gibt es bisher noch nicht.

