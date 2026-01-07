Herr der Ringe-Überraschung: Fanliebling soll gleich 2 Rollen in Die Ringe der Macht Staffel 3 spielen

Amazons Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht verspricht auch in Staffel 3 wieder ein paar Wendungen bereitzuhalten. Einen Fanliebling unter den Stars ist anscheinend bald in einer Doppelrolle zu sehen.

Nach der üblichen 2-jährigen Wartezeit sind die Dreharbeiten abgeschlossen und Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht soll voraussichtlich diesen Herbst zurückkehren. Ein festes Startdatum bei Prime existiert noch nicht, dafür kommen aber zunehmend spannende Infos zu Staffel 3 ans Licht. Wie beispielweise, dass wir bei der Rückkehr nach Mittelerde Elrond-Darsteller Robert Aramayo wohl in einer Doppelrolle erleben werden.

Zweimal Robert Aramayo: Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie soll Elronds Zwilling Elros einführen

Elrond ist einer der wichtigsten Elben in J.R.R. Tolkiens Mittelerde. Nachdem Peter Jacksons Herr der Ringe- und Hobbit-Filme ihn als Herrn von Bruchtal und Vater von Arwen (verkörpert von Hugo Weaving) einem großen Publikum bekannt machten, holte auch Amazons Prequel-Serie Die Ringe der Macht den jahrhundertealten Elb als eine der zentralen Hauptfiguren ins Boot.

Schon in unserem Ranking der besten Ringe der Macht-Figuren nach Staffel 1 schaffte das Spitzohr es auf den zweiten Platz der beliebtesten Charaktere. Umso mehr wird es Fans freuen, dass die für ihre meist zuverlässigen Leaks bekannte Seite Fellowship of Fans herausgefunden haben will, dass Robert Aramayo in Staffel 3 Elrond und Elros spielen wird.

Die wenigsten, die nicht Das Silmarillion * gelesen haben, wissen wohl, dass der Elb einen menschlichen Zwilling hatte. Genau dieser nun wohl ebenfalls von Aramayo verkörperte Bruder soll in mehreren Flashbacks in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie auftreten. Von Amazon bestätigt wurde das aber natürlich noch nicht.

Herr der Ringe-Doppelrolle: Wer war Elronds Bruder Elros?

Genau wie ihre Eltern Earendil und Elwing waren die während des Ersten Zeitalters von Mittelerde geborenen Zwillingsbrüder Elros und Elrond Halbelben (was als Status in der Serie für Elrond sogar gleich zu Beginn thematisiert wurde). Nach einem Richterspruch des Vala Manwë mussten die zwei sich jedoch für oder gegen die Unsterblichkeit entscheiden. Während Elrond den Weg der Elben wählte, entschloss sich Elros für ein Leben als Mensch (wenn auch mit sehr langer Lebensspanne).

Elros besiedelte das Inselkönigreich Númenor, das den menschlichen Elbenfreunden nach dem Sieg über Saurons bösen Vorgänger Morgoth von den göttlichen Valar geschenkt wurde. Er wurde Númenors erster König: Tar-Minyatur. Nach 410 Jahren als Herrscher starb der 500-jährige Begründer eines edlen Menschengeschlechts (zu dem später auch Aragorn gehört). Genaugenommen tauchte der bärtige Elros sogar schon in Staffel 2 von Die Ringe der Macht auf einem Wandteppich auf:

Bilder vom Herr der Ringe-Set enthüllten bereits, dass in Staffel 3 Elrond auf den Númenor-König Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) treffen wird. Ein Bündnis zwischen Menschen und Elben ist notwendig, um im Kampf gegen den erstarkten Sauron eine Chance zu haben. Dass Pharazôn in Staffel 1 und 2 anders als Míriel (Cynthia Addai-Robinson) und Elendil (Lloyd Owen) eher Anti-Elben-Ressentiments schürte, weiß Elrond offenbar noch nicht.

Robert Aramayos Doppelbesetzung als Elros legt aber nahe, dass wir in Staffel 3 mit den Halbelben-Brüdern tiefer in die Vorgeschichte von Númenor eintauchen werden. Ob der gerade für seine Filmrolle in I Swear mit dem British Independent Film Awards (BIFA) ausgezeichnete englische Schauspieler Elronds Geschwisterkind dann wohl ganz anders spielen wird?



