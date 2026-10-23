Herr der Ringe und die Fortsetzung eines Sci-Fi-Meilensteins: Das sind die 15 besten Serien im November

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im November 2026 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Die spannendsten Serienstarts im Oktober hatten einige Highlights zu bieten – unter anderem eine der besten Netflix-Miniserien des Jahres, Sci-Fi-Wahnsinn aus dem Marvel Cinematic Universe sowie eine fulminante Stephen-King-Neuerfindung. Aber auch der neue Monat beschert uns wieder einige vielversprechende Neuheiten und Geheimtipps im Streaming-Bereich.



Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im November stürzen müsst, haben wir euch aus den etlichen Serienstarts die 15 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob Science-Fiction, Fantasy, Heist-Thriller oder Horror: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.



Podcast: Die besten neuen Serienstarts im November bei Netflix und Co.

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Im November bringt Amazon Prime Video gleich zwei gewaltige Serien-Highlights an den Start. Epische Fantasy verspricht die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie, die Mittelerde in einen düsteren Krieg schickt, während Sauron den Einen Ring zu schmieden versucht. Außerdem erwartet uns die Fortsetzung eines Sci-Fi-Meilensteins, die Cyberpunk-Fans nicht verpassen sollten.

Zu den Must-Sees im November zählen außerdem eine Netflix-Miniserie mit Julia Garner, ein spannender Heist-Thriller mit Jamie Dornan und Anthony Mackie sowie Scrubs-Nachschub bei Disney+ und die heißerwartete All-Star-Staffel von American Horror Story. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im November: The Hunting Wives

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