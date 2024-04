Hervorragender Saug- und Wischroboter 41 Prozent günstiger: Lasst euch den Frühjahrsputz einfach abnehmen

Dieser Saug- und Wischroboter mit Dockingstation ist ein sehr gut bewertetes Premiummodell zum vergleichsweise kleinen Preis im Amazon-Angebot.

Ein gutes Heimkino ist im Idealfall nicht nur ordentlich in Sachen Bild und Ton ausgestattet, sondern vorzugsweise auch möglichst sauber. Hierbei kann euch ganz automatisiert der stark bewertete Saug- und Wischroboter Ecovacs Deebot T20 Omni helfen, den es gerade besonders günstig bei Amazon gibt *.

Dort könnt ihr 41 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) und somit satte 452 Euro sparen, was nochmal mehr ist als im Rahmen der zurückliegenden Oster-Angebote bei Amazon. Zudem handelt es sich gemäß verschiedenen Preisvergleichsseiten auch um den aktuell günstigsten Preis aller Händler.



Ecovacs Deebot T20 Omni: Günstiger Preis für Premiummodell

Der Saug- und Wischroboter

und kommt mit einer Dockingstation daher, die er selbstständig verlässt und nach getaner Arbeit dorthin auch zurückkehrt. Nur alle paar Tage muss hier mal Wasser ausgetauscht werden, während der Staubbehälter in der Station je nach Aufkommen sogar nur alle paar Wochen zu wechseln ist.

Zu den Features des Modells gehören unter anderem eine mit 6.000 Pascal auf Teppich starke Saugleistung und eine borstenlose Gummiwalze, die kaum Haare aufwickelt und deshalb seltener gereinigt werden muss. Zwei seitliche Bürsten befördern Staub und Schmutz in Richtung der Saugöffnung und zwei rotierende Wischmopps gehen gegen hartnäckige Verschmutzungen vor.

Damit Teppiche nicht nass werden, werden die Mopps abseits glatter Böden automatisch angehoben und auch bei Hindernissen weicht der Roboter dank Kreuzlasernavigation und 3D-Objekterkennung aus. Die Entleerung des mobilen Behälters und die Reinigung der Wischpads findet in der Dockingstation ebenfalls ganz von alleine statt. Neben dem Soforteinsatz lassen sich per App auch Pläne des Hauses sowie Putzroutinen erstellen und zudem werden Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant oder Yiko von Ecovacs unterstützt, inklusive Stimmortung mit Reinigungseinsatz genau an dieser Stelle. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

Im Test: So gut ist der Ecovacs Deebot T20 Omni

Die Fachseite Trustedreviews.com hat im Test starke 4,5 von 5 Sternen vergeben. Gelobt wurden ein ausgezeichnetes Wischen, das Heben des Mopps über Teppiche und die starke Saugkraft. Als nachteilig wurde lediglich der Umstand genannt, dass er kleineren Objekten nicht gut ausweichen kann.

Im Fazit heißt es, dass der Ecovacs Deebot T20 Omni ein sehr leistungsstarker Staubsaugerroboter ist, der zu den besten Wischern gehört und dank seiner Auto-Lift-Pads jetzt auch Teppiche und Böden bearbeiten kann, ohne dass die Wischhalterung entfernt werden muss. Hervorragende Leistung und eine selbstentleerende sowie selbstreinigende Docking-Station machen ihn demnach zu einem großartigen Allrounder, auch wenn die Hindernisvermeidung besser sein könnte.



