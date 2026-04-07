Heute Abend auf Netflix: Alle Kinder der 2000er sind mit diesem Film aufgewachsen, der vor 16 Jahren eine der größten Animationsreihen begründete

Wenn ihr auf der Suche nach der perfekten Fantasy-Unterhaltung für die ganze Familie seid, werdet ihr heute bei Netflix fündig. Dieser Film gab den Auftakt zu einer extrem erfolgreichen Reihe.

Nachdem sich DreamWorks Animation Anfang der 2000er Jahre mit Filmen wie Shrek - Der tollkühne Held, Madagascar und Kung Fu Panda als großer Konkurrent für Disney und Pixar bewiesen hatte, läutete das Studio die 2010er Jahre mit einem weiteren riesigen Hit ein. Drachenzähmen leicht gemacht traf direkt zu Beginn der neuen Dekade in den weltweiten Kinos ein und avancierte zum Mega-Erfolg.

Der Film spielte nicht nur fast 500 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo ), sondern begründete auch eine ganze Reihe, die zwei weitere Animationsfilme und ein erfolgreiches Live-Action-Remake nach sich zog. Heute Abend könnt ihr das Fantasy-Abenteuer noch einmal bei Netflix erleben.

Fantasy-Abenteuer bei Netflix: Darum geht's in Drachenzähmen leicht gemacht

Auf der kleinen Insel Berk fechtet ein Wikingerstamm bereits seit Jahrhunderten einen nie endenden Kampf gegen die Drachen aus, die das Dorf und ihre Bewohner:innen immer wieder heimsuchen. So hat es sich das Volk zur Aufgabe gemacht, Drachen zu jagen und zu töten – angeführt vom Stammesoberhaupt Haudrauf (im englischen Original: Gerard Butler). Dessen tollpatschiger Sohn Hicks (Jay Baruchel) kann sich bisher jedoch nicht gerade als großer Drachentöter beweisen, möchte aber um jeden Preis die Anerkennung seines Vaters gewinnen.

So baut er eine Schleuder, mit der es ihm gelingt, eine der gefürchtetesten Drachenarten überhaupt zu fangen: einen Nachtschatten. Als er das erhabene Geschöpf von nahem sieht, hat Hicks jedoch Mitleid und es geschieht etwas, was er niemals für möglich gehalten hätte: Die beiden freunden sich miteinander an. Hicks begreift immer mehr, dass Drachen zutiefst unverstandene Wesen sind, die man nicht bekämpfen sollte. Doch wie soll er das seinem Vater und dem Volk von Berk klarmachen, die nichts mehr hassen als Drachen?

Während Disney und Pixar häufig auf makellose und glatte Animation mitsamt knallbunter Farben setzt, haben wir es bei Drachenzähmen leicht gemacht mit einer raueren und kantigeren Umsetzung zu tun, was dem Film eine ganz eigene Ästhetik verleiht. Dazu passt die düstere Farbgestaltung perfekt zum Setting, das in der unbarmherzigen Insellandschaft von Berk voller steiler Küsten und reißerischer Wellen angesiedelt ist.

Neben seiner eingängigen Animation besticht der Film jedoch vor allem als mitreißendes Fantasy-Abenteuer, das eine warmherzige Geschichte über einen Underdog und eine unwahrscheinliche Freundschaft in seiner Mitte weiß, mit der man einfach mitfiebern muss. Hicks und Ohnezahn erinnern uns einmal mehr daran, dass man Vorurteile überwinden sollte und nur gemeinsam über sich hinaus wachsen kann. So hat Dean DeBlois (Lilo und Stitch) mit Drachenzähmen leicht gemacht bis heute perfekte Blockbuster-Unterhaltung für die ganze Familie geschaffen.

Drachenzähmen leicht gemacht zog eine erfolgreiche Reihe nach sich

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils folgte 2014 Drachenzähmen leicht gemacht 2, der das Einspielergebnis des Erstlings sogar noch überbieten konnte. Über 614 Millionen US-Dollar konnte die Fortsetzung an den weltweiten Kinokassen einnehmen. Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt brachte es 2019 auf knapp 540 Millionen US-Dollar. So konnte das Franchise insgesamt über 1,6 Milliarden US-Dollar einspielen, was sie zu einer der größten Animationsreihen aller Zeiten macht.

Erst letztes Jahr wurde die Geschichte von Hicks und Ohnezahn als Live-Action-Remake neu verfilmt. Die Hauptrolle übernahm Mason Thames, während Gerard Butler noch einmal in seiner Rolle als Haudrauf zurückkehrte. Der zweite Teil der Realfilmreihe wurde bereits bestätigt.

Ihr könnt Drachenzähmen leicht gemacht sowie die Fortsetzungen der Animations-Trilogie aktuell bei Netflix im Abo streamen. Wer in das Live-Action-Remake reinschauen möchte, findet dieses aktuell im Abo bei WOW.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Allociné erschienen.