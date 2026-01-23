Heute Abend bei Amazon Prime: Epischer 150-Millionen-Abenteuerfilm von Regie-Meister, der einige der schönsten Filme aller Zeiten gedreht hat

Abenteuer wollen gut inszeniert sein. Manche sind sogar in der Lage, das nicht nur gut, sondern wunderschön und genial umzusetzen. Ein Beispiel für diese Genialität gibt es bei Amazon Prime zu sehen.

Es gibt Regisseur:innen, deren Lebenswerk wird noch unzählige Generationen begeistern und in seinen Bann ziehen. Mit einer einzigartigen Perspektive und einer Handschrift, die einfach unglaubliche Filme geprägt hat. Auf Amazon Prime könnt ihr das starbesetzte Abenteuer-Epos eines dieser besonderen Filmschaffenden streamen.

Stichworte: China, Fantasy, epische Schlachten, Matt Damon und Kampfszenen, die Gemälden gleichen. Die Rede ist von The Great Wall, in dem sich noch weitere Stars aus Ost und West tummeln. Und mit dem Regie-Genie Yimou Zhang ein weiteres Mal beweist, dass ihm in Sachen Action-Inszenierung so schnell niemand etwas vormacht.

In The Great Wall auf Amazon Prime muss Matt Damon die letzte Bastion der Menschheit gegen mythische Monster verteidigen

Die Chinesische Mauer. Ein Bollwerk, das China seit Jahr und Tag vor Bedrohungen von außen schützt. Doch was hier nun vor den Toren steht, könnte eine nie dagewesene Katastrophe auslösen. Das müssen auch die Söldner William Garin (Damon) und Pero Tovar (Pedro Pascal) erfahren, als sie auf ihrer Suche nach einer mächtigen Waffe hier landen.

Ihre Ausreden, sie seien zwei einfache Händler, nimmt ihnen niemand ab. So werden sie gefangengenommen und lernen bald mehr über die Geschichte der Mauer, als ihnen lieb ist. Alle 60 Jahre, so heißt es, versammelt sich eine Armee von Monstern vor der Mauer, um diese endgültig zu überwinden und alles dahinter dem Erdboden gleich zu machen.

William entscheidet, sich an der bevorstehenden Schlacht um das Schicksal der Menschheit zu beteiligen. Gemeinsam mit den Soldat:innen des Kaisers (unter anderem Andy Lau und Tian Jing) bereitet er sich auf den drohenden Kampf vor. Denn wenn sie diesen nicht für sich entscheiden, steht mehr als nur China auf dem Spiel.

The Great Wall ist ein weiteres visuelles Meisterwerk von einem der genialsten Action-Regisseure überhaupt

Wer Yimou Zhang kennt, weiß längst, dass The Great Wall ein einzigartig visuelles und action-geladenes Erlebnis verspricht. Für alle anderen folgt ein Fan-Crashkurs mit dem Titel „Warum Yimou Zhang ein Meister vor dem Herrn ist, einem regelmäßig fast die Augen aus dem Kopf fallen lässt und man seine Filme unbedingt gesehen haben muss.“

Kaum einer verwandelt Kampfszenen und dramatische Momente in so atemberaubende Bilder wie dieser Regisseur. Mit einem einzigartigen Blick für Farben, Bewegung und Musik schafft er Kämpfe, die wie sinnliche Ballettstücke anmuten oder so brachial wirken, dass sie einen regelrecht schwindelig zurücklassen. Da kommt ein unvergessliches Gefühl von Abenteuer und Magie auf.

Sein legendäres Aushängeschild Hero mit Jet Li verzaubert mit einzigartiger, reduzierter Farbpaletten und Kampfszenen, die jeweils ihre eigene Geschichte erzählen. House of the Flying Daggers dagegen verwebt Liebesdrama und gekreuzte Klingen vor üppigen Landschaften. Und selten fanden beinahe farblose Szenerien und fallender Regen so genial Verwendung wie in Shadow.



Jede Szene lässt sich an beliebiger Stelle pausieren und das entstandene Bild kann so eingerahmt als Kunstwerk an die Wand gehängt werden. Yimou vereint Wuxia und traditionelle Erzählweisen mit epischen Schauwerten – eine extrem schmackhafte Kombination, in deren Genuss ihr auch bei The Great Wall kommt.

Wer die fantastischen Bilder des Yimou Zhang kennenlernen oder mal wieder Lust auf seine Art der Inszenierung hat, kann The Great Wall jetzt im Abo bei Amazon Prime streamen.



