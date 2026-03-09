Heute Abend bei Amazon Prime streamen: Ein Film voller Leichtigkeit, Humor und 2 bekannte Stars, zwischen denen es richtig knistert

Diese RomCom bei Amazon Prime ist ein echter Geheimtipp, der zwischen Irland und Boston pendelt. Im Mittelpunkt stehen zwei bekannte Gesichter, die euch den perfekten, unterhaltsamen Filmabend bescheren.

Mit Love, Rosie - Für immer vielleicht von 2014 hat Amazon Prime einen charmanten Liebesfilm im Programm, dessen 103 Minuten mit Leichtigkeit, Humor und einem perfekten Cast wie im Flug vergehen. In der Hauptrolle ist Emily in Paris-Star Lily Collins zu sehen.

Darum geht’s in Love, Rosie – Für immer vielleicht:

Dublin, Irland: Alex (Die Tribute von Panem-Star Sam Claflin) und Rosie (Collins) kennen sich als beste Freund:innen schon ihr ganzes Leben lang. Heimlich knistert es aber auch zwischen den beiden. Der richtige Moment scheint gekommen, als sich Alex und Rosie beide in Boston, USA bewerben: Er für Medizin, sie für eine Ausbildung als Hotelmanagerin. Beide erhalten eine Zusage, doch dann verhindert eine unerwartete Schwangerschaft ihre Zukunftspläne.

Während Alex ein neues Leben beginnt, setzt sich Rosie mit ihrer Identität als berufstätige Mutter auseinander. Ihr gemeinsames Glück scheint ungewiss, aber gleichzeitig ergeben sich immer wieder neue Chancen, einander ihre Gefühle zu gestehen.

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Mit Love, Rosie bietet Amazon Prime eine leichtfüßige Romanze mit bezauberndem Cast

Zugegeben, Love, Rosie – Für immer vielleicht erfindet das Romantik-Genre nicht neu. Von Anfang an ist ziemlich eindeutig, wer hier zu wem finden soll – und dass es einige Zeit dauern wird, bis es so weit kommt. Trotzdem gelingt es dem Film von der ersten Minute an, einen in die Liebesgeschichte zwischen Rosie und Alex hineinzuziehen.

Ein Grund dafür ist die wahnsinnig leichtfüßige Inszenierung von Regisseur Christian Ditter (Türkisch für Anfänger, Momo). Der Film hat offensichtlich Spaß daran, sein Klischee (die Königskinder, die einander immer verpassen) voll auszuspielen. Dabei hält er eine gute Balance: lustig, aber nicht oberflächlich. Selbstironisch und trotzdem gefühlvoll.

Zwischen den Hauptdarsteller:innen Lily Collins und Sam Claflin knistert es in ihren Rollen von der ersten bis zur letzten Szene zuverlässig. Ihre überzeugende Chemie trägt den Film über weite Strecken.

Eine Sache macht Love, Rosie besonders authentisch

Rosie und Alex durchlaufen alle Höhen und Tiefen, die das Genre zu bieten hat – inklusive neuer Partner:innen, geographischer Entfernungen und plötzlicher Familientragödien. Eine Sache aber unterscheidet den Film von vielen anderen: Rosie wird gleich zu Anfang des Films unerwartet schwanger.

Eine Herausforderung, die für eine romantische Heldin sicher nicht undenkbar ist, aber eben doch nicht oft vorkommt. Sie erlaubt ihrer Geschichte eine willkommene Portion Authentizität und ihren Figuren mehr Komplexität, als wir sie in manch anderem Liebesfilm erleben.

Rosie entwickelt sich von einer sorglosen Jugendlichen zu einer selbstständigen jungen Frau, die eine Balance zwischen ihrer Verantwortung als Mutter, ihrem beruflichen Werdegang und ihren verwirrenden Gefühlen für ihren besten Freund Alex finden muss.

Love, Rosie – Für immer vielleicht streamt bei Amazon Prime im Abo.