Heute Abend bei Disney+: Der neue Film mit Stranger Things-Star Gaten Matarazzo ist der abgedrehteste Trip des Jahres

Ihr wollt es abgefahren? Ihr wollt eure Lachmuskeln mal wieder richtig strapazieren? Ihr wollt euch fragen: "Was zum Geier passiert hier?" Dann ab zu Disney+. Gaten Matarazzo wartet.

Humor ist etwas unfassbar Subjektives. Gerade die verschiedenen Genres der Komödie holen nicht jede:n ab. Daher gilt bei allem, was uns das Hirn verbiegt und zugleich zum Lachen bringen soll, immer: Am Ende ist es Geschmackssache. Aber dieser Film wird so unendlich kreativ in seinen Gags und trippigen Momenten, dass wir ihn einfach empfehlen müssen.

Wenn Stranger Things-Star Gaten Matarazzo sich mit einem innovativen Comedy-Duo zusammentut, um ein völlig unbekanntes und nirgendwo groß beworbenes Herzensprojekt umzusetzen, ist ohnehin schon viel Potenzial gegeben. Und dann schöpft dieser Film bei Disney+ dieses Potenzial auch noch voll aus. Das Ergebnis: der Trip des Jahres.

In Pizza Movie gehen drei College-Kids auf die unmögliche Jagd nach einer Pizza

Jack (Matarazzo) und Montgomery (Sean Giambrone) sind Nerds und Außenseiter am College. Jack hat es sich mit den Sportlern verscherzt, Montgomery ist ein sozialer Angsthase. Und seit ihre beste Freundin Lizzy (Lulu Wilson) sie für die beliebteren Student:innen hat sitzen lassen, ist ohnehin alles langweilig.

Doch eines Abends finden Jack und Montgomery durch Zufall eine uralte Dose Pillen in ihrem College-Zimmer. Aus purer Neugier nehmen sie die bewusstseinserweiternden Substanzen ein. Und mit einem Mal beginnt der wildeste Trip ihres Lebens. Das Problem ist: Der Rausch hat mehrere Phasen. Und die letzte ist so grauenerregend, dass sie sie für immer zeichnen wird.

Es gibt nur ein Gegenmittel, das den Horrortrip in eine paradiesische Erfahrung verwandeln kann: Sie müssen eine Pizza zu sich nehmen. So schnell wie möglich. Doch in ihrem Zustand wird der Weg zum Pizzaboten eine unmögliche Odyssee, die Christopher Nolan erstmal übertreffen muss.

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Pizza Movie bei Disney+ quillt über vor genialen Ideen, wilden Bildern und fantastischen Gags

Das Comedy-Duo Brian McElhaney und Nick Kocher, gemeinsam BriTANicK (bekannt durch Saturday Night Live, How I Met Your Mother und einiges mehr), wirft in Pizza Movie wirklich alles nach vorn. Alles. Keine Idee ist zu bekloppt, kein Bild zu absurd, keine Szene zu unmöglich. Die Prämisse des irren Trips wird hier in jeder Sekunde gewürdigt.

In Pizza Movie weiß man wirklich nie, was als Nächstes passieren wird. Nichts ist vorhersehbar, alles ist unverschämt kreativ. Aus dem schmalen Budget wird rausgeholt, was nur irgend geht. Dieser Film macht aus so wenig so viel mehr als die meisten Blockbuster. Geniale Liebeserklärungen an Filmklassiker inklusive.

Dabei spürt man in jedem Bild, wie viel Leidenschaft in das Projekt geflossen ist. Der Film hat das Herz am richtigen Fleck und weiß, wie man die Lachmuskeln fertig macht. Wenn ihr Stoner-Komödien-Muffel oder generell skeptisch seid – verständlich. Aber wenn ihr dieses Jahr nur einem Tipp dieser Autorin blind eine Chance gebt: Bitte, lasst es diesen sein.

Wer heute Abend einfach gute Laune, sympathische Ideen und Gaten Matarazzo in Topform braucht, sollte in Pizza Movie bei Disney+ reinschauen.